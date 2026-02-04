Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve beraberindeki heyeti Gebze Belediyesi Başkanlık Makamı'nda ağırladı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinurnur Büyükgöz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ağırladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette yerel yönetimler arası iş birliği ve tecrübe paylaşımının önemi vurgulandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zinnur Büyükgöz, bu tür buluşmaların belediyeler arasında bilgi ve tecrübe aktarımını güçlendirdiğini belirterek, yerel yönetimlerin ortak akılla daha güçlü hizmetler üretebileceğini ifade etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, ziyaret kapsamında yaptığı değerlendirmede, belediyeler arasındaki karşılıklı iletişim, bilgi paylaşımı ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek, bu tür ziyaretlerin yerel yönetimlerin gelişimine katkı sunduğunu ifade etti. Başkanlık makamındaki ziyaretin ardından Safranbolu Belediyesi heyetine Barış Sosyal Tesisleri'nde Gebze Belediyesi'nin dijital dönüşüm çalışmaları ve hayata geçirilen uygulamalar hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda, tecrübe ve bilgi aktarımında bulunulurken, karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.