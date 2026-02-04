Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Finike'deki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapısını güçlendirmek ve ulaşım konforunu arttırmak amacıyla yaptığı çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Finike Belediyesi ile geçtiğimiz günler yapılan protokol sonrası, Finike'nin önemli yollarını içinde barındıran, Eski Gümrük Caddesi, Hasyurt Atatürk Caddesi, Torunlar Caddesi ve Milli Egemenlik Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmaları sürdürülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir devam eden çalışmaları Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile birlikte yerinde inceledi.

Asfalt çalışmaları kapsamında, Torunlar Caddesi 1350 metre, Eski Gümrük Caddesi 500 metre, Milli Egemenlik Caddesi 540 metre, Hasyurt Atatürk Caddesi ise 450 metre sıcak asfaltla kaplanacak. Çalışmalarda şimdiye kadar 2300 metrelik imalat tamamlandı. Geriye kalan 500 metrenin imalatı ise kısa sürede tamamlanacak. Çalışmalar kapsamında toplam 5900 ton asfalt ve 2000 ton PMT malzeme kullanılacak.