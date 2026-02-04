Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği kent lokantaları uygun fiyatlı ve sağlıklı yemekleriyle Bursalıların buluşma noktası oldu.

BURSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla insan odaklı hizmetlerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi; Merinos Parkı, Vatan ve Yiğitler mahallelerindeki kent lokantalarıyla vatandaşların uygun fiyata ve sağlıklı yemeğe ulaşabilmesini sağlıyor.

Hijyenik koşullarda hazırlanmış, besleyici ve lezzetli 4 kap yemek, yanında ekmeği ve suyu ile birlikte vatandaşlara 80 TL'den sunulurken, kent lokantaları açıldıkları ilk günden itibaren Bursalılardan yoğun ilgi görüyor.

Halkın en temel ihtiyaçlarından birine verilen net bir yanıt olan kent lokantalarında gönül rahatlığıyla yemeklerini yiyen vatandaşlar; temiz, dengeli ve besleyici yemeklerden her gün yararlanabiliyor. Açıldıkları günden itibaren kent lokantalarından yaklaşık 350 bin kişi faydalandı. Paylaşma ve dayanışma kültürünün önemli bir parçası olarak ise 8 binden fazla askıda yemek bırakıldı.

Bütçesini zorlamadan ve gönül rahatlığıyla yemeklerini yiyen vatandaşlar, kent lokantası uygulamasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Bursa'nın birçok noktasında kent lokantası açılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, uygun fiyata lezzetli ve kaliteli yemek yeme imkanı sunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.