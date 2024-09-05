Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula ilçesi Gökova Mahallesi’nde Prof. Dr. Şadan Gökovalı Kültür Evi’nde ‘Şadan Gökovalı Kütüphanesi’ni faaliyete geçirdi. Şadan Gökovalı ilçe kütüphanesinde 6 bin adet kitap bulunuyor ve vatandaşlar kataloglama işlemleri yapılan eserleri ödünç alabiliyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal hayata katkı sunmak, okuma alışkanlığını arttırmak ve kültürel yayılımı genişletmek amacıyla il genelinde başlattığı kütüphane açma çalışmalarına bir yenisini ekledi. Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde yer alan Prof. Dr. Şadan Gökovalı Kültür Evi bünyesinde "Şadan Gökovalı Kütüphanesi" faaliyete geçirildi.

Yaklaşık 6 bin kitaplık zengin bir koleksiyona sahip olan kütüphanede, vatandaşlar kataloglama işlemleri tamamlanan eserleri hafta içi mesai saatleri içinde ödünç alabilecekler. Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kütüphaneyle birlikte il genelinde kütüphane algısını güçlendirmeyi ve kırsal bölgelere kültürel erişimi artırmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçede ilçe kütüphaneleri oluşturma çalışmaları kapsamında açılan bu kütüphane, yerel halka ve ziyaretçilere kültürel zenginlik sunma amacı taşıyor. Şadan Gökovalı Kütüphanesi, hem bölge sakinlerine hem de kütüphane meraklılarına önemli bir bilgi kaynağı olarak hizmet vermeye başladı.