Nilüfer Belediye Meclisi bir aylık aranın ardından Eylül ayı toplantısını yoğun gündemle gerçekleştirildi. Meclis üyelerini yaz döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, son iki ayda 27 bin 885 kilometrelik alanın temizlendiğini, 38 milyon 16 bin kilogram da evsel atığın toplandığını söyledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Meclisi, Ağustos ayında verilen tatil arasının ardından Eylül ayı toplantısını Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in başkanlığında gerçekleştirdi.

Meclis toplantısında gündeme geçilmeden önce konuşma yapan Başkan Şadi Özdemir, belediyenin son iki aydaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bazı birimlerin çalışmalarını rakamlarla açıklayan Başkan Şadi Özdemir, 38 milyon 16 bin kilogram evsel atığın toplandığını ve 27 bin 885 kilometrelik bir alanda da temizlik yapıldığını açıkladı. Şadi Özdemir ayrıca, park ve bahçelerden toplanan 526 ton budama atığının da 30 tonunun komposta dönüştürüldüğünü belirtti.

Kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında 54 zabıt tutulduğunu ve 7 milyon lira para cezası kesildiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Temmuz ve Ağustos aylarında 18 kaçak binanın da yıkıldığını söyledi.

Başkan Şadi Özdemir,son iki ayda 6 bin 358 metre asfalt, 9 bin 369 ton yama, 670 metre de bordür ve tretuvar yaptıklarını ifade etti.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 550 iş yerinde denetim yapıldığını kaydeden Şadi Özdemir, 147 ruhsatsız işyerinin ruhsata bağlandığını da sözlerine ekledi.

Yeşil alanlarda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Şadi Özdemir, 30 bin ton suyun sulama için kullanıldığını; 22 bin 955 metrekareye çim ekildiğini; 9 bin 942 adet çalı, yer örtücü, sarılıcı bitkiler ve 112 adet ağaç, ağaççık dikildiğini, 270 oyun grubu ve spor aletinin de bakımını yaptıklarını açıkladı.

Başkan Şadi Özdemir, 767 hasta hayvanın tedavisinin de Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirtti.



NİLÜFER’E DÖRT KARDEŞ KENT DAHA

Meclis gündemine Nilüfer’e yeni kardeş kentler kazandırılması konusu da geldi. Meclis’te Başkan Şadi Özdemir’e Gaziantep Nizip, Kocaeli Karamürsel, Yalova Çınarcık Koru ve Bilecik Bayırköy belediyeleri ile kardeş kent ilişkileri kurulması için yetki verildi.

Ayrıca, Üçevler Spor Tesisi’ndeki voleybol salonuna vefat eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez’in isminin verilmesi kararı da alındı.