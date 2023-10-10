Stanford Üniversitesi ve Elsevier işbirliğiyle her yıl hazırlanan, dünyanın en etkili bilim insanlarının açıklandığı listede bu yıl Giresun Üniversitesinden (5) akademisyen yer aldı.

Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erol Eğrioğlu ise, “Kariyer boyu etki” kategorisinde gösterildi.



Stanford Üniversitesi ve Hollanda merkezli bilimsel yayın şirketi Elsevier işbirliğiyle her yıl hazırlanan, dünyanın en etkili bilim insanlarının açıklandığı liste, Ekim 2023 dönemi olarak “Yıllık Etki” ve “Kariyer Boyu Etki” olarak iki ayrı kategoride yayınlandı.

Başarı sıralaması, akademisyenlerin nitelikli yayın sayıları ve bu yayınlara yapılan atıf sayısı, patent sayısı, h-indeks, hm-indeks gibi nesnel ölçütler baz alındı.

“Yıllık Etki” sıralaması için 210.000 bilim insanının çalışmaları ve yayınları mercek altına alındı. Türkiye’den toplam 1395 bilim insanının yer aldığı listede, Giresun Üniversitesinden Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erol Eğrioğlu, Prof. Dr. İmdat İşçan ve Doç. Dr. Fikret Ustaoğlu ile Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Mükrimin Şevket Güney ve Doç. Dr. Salih Durdu yer aldılar.

Stanford Üniversitesi ve Elsevier Şirketinin "Kariyeri Boyunca En Etkili Bilim Adamları" kategorisinde 2023 yılı için sıraladığı bilim adamları listesinde ise Prof. Dr. Erol Eğrioğlu kendine yer buldu.

Değerli hocalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.