Diplomatik kariyeri boyunca çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Vershinin'in, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmesi bekleniyor.

Kararnameye göre Vershinin, Rusya Federasyonu'nu Türkiye Cumhuriyeti nezdinde büyükelçi sıfatıyla temsil edeceği duyuruldu.

ANKARA (İGFA) - Sergey Vershinin'in atamasına ilişkin duyuru, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği tarafından paylaşıldı.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın 20 Şubat 2026 tarihli ve 105 sayılı Kararnamesi ile Sergey Vershinin, Rusya Federasyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atandı.

