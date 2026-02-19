Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim kararının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirterek uluslararası toplumu kararlı duruşa çağırdı. Suriye'de entegrasyon sürecinin ülkenin üniter yapısını güçlendirecek şekilde tamamlanması gerektiği vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'BATI ŞERİA KARARI HÜKÜMSÜZDÜR'

Aktürk, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatmaya ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeye yönelik son kararının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ve hükümsüz sayıldığını belirtti.

İsrail'in Filistin topraklarında fiilî durum yaratma girişimlerine karşı uluslararası toplumu kararlı bir tutum almaya davet eden Aktürk, ateşkes ihlalleri ve insani yardımların kesintiye uğratılmasının barış sürecine zarar verdiğini, bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirdiğini ifade etti.

SURİYE'DE 'TEK DEVLET, TEK ORDU' VURGUSU

Suriye'deki son duruma ilişkin soruları da yanıtlayan Aktürk, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı şekilde tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Entegrasyonun, Suriye'nin üniter yapısını ve 'tek devlet, tek ordu' ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Aktürk, bunun dışında bir ihtimalin söz konusu olmadığını dile getirdi. Türkiye'nin sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiği ve millî menfaatler doğrultusunda gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

SOMALİ'DE DESTEK ARTARAK SÜRÜYOR

Somali'deki gelişmelere de değinen Aktürk, Türkiye'nin dost ülke Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerini artırarak sürdürdüğünü bildirdi. Sondaj faaliyetleri ile Somali'de inşa edilen 'Uzay Limanı ve Test Atış Alanı'nın emniyetinin sağlandığını belirten Aktürk, Somali Millî Ordusu'nun terörle mücadele operasyonlarına da azami destek verildiğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca TSK'nın Somali'deki varlığı ve sağladığı katkılarla etkin caydırıcılığını sürdürdüğü vurgulandı.