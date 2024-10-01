Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını Bursa'da sürdüren RUMELİSİAD’ın seçimli Olağan Genel Kurulu’nda, 2024-2026 döneminde görev yapmak üzere başkanlığa Murat Evke seçildi.BURSA (İGFA) - RUMELİSİAD’ın seçimli Olağan Genel Kurulu’nda, 2024-2026 Döneminde görev yapmak üzere Başkanlığa Murat Evke seçildi.

Seçimli Olağan Genel Kurulda, 2022-2024 döneminde Başkan olarak görev yapan Zarif Alp, bayrağı Murat Evke'ye devrederken, seçime tek aday olarak giren Evke, oybirliğiyle RUMELİSİAD’ın yeni Başkanı oldu.

Podyum Davet’te gerçekleşen olağan genel kurulda, derneğiin Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporları Genel Kurula sunularak ibra edildi.

Genel Kurulda konuşan yapan RUMELİSİAD’ın yeni Başkanı Murat Evke, 2006'dan bu yana etkinlikleri sürdürürken 300'den fazla üye ile Balkan kökenli iş insanları olarak her sektörden hem özel hem kamu da görevli temsilcilerimizle güçlü, büyük ve katma değeri yüksek bir aile oluşturduklarını söyledi.

Balkanların zengin kültürel mirası, dayanışma ruhu ve girişimcilik geleneği ile tanınan bir coğrafya olduğunu vurgulayan Evke, "Bizler, bu mirası yaşatmak ve geliştirmek ve gelecek nesillere bunu aktarabilme arzusunu taşıyoruz. RUMALİSİAD bir taraftan Balkanlar ile ekonomik işbirliklerini sağlarken, aynı zamanda kültürel bağlarımızı güçlendirerek, dayanışma ruhunu yaymak ve yeni nesillere bu değerleri aktarmayı gerçekleştirme hedefinden hiç şaşmamıştır. Önümüzdeki dönemde, derneğimizin vizyonunu ve hedeflerini daha da ileriye taşımak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Toplumumuza katkıda bulunmak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri geliştireceğiz" diye konuştu.

RUMELİSİAD'ı global bir aktör haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Murat Evke, önümüzdeki dönemde, özellikle gençler ve kadınlara yönelik projelere ağırlık vereceklerini söyledi.

Konuşmalar sonrasında RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke ve eşi, önceki dönem RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp ve eşine çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Murat Evke başkanlığındaki yeni dönem RUMELİSİAD’ın yönetiminde; Ali Mutlu, Fahrettin Arabacı, Ümit Okyay, Ebru Yıldırım, Ersin Brinican, Mahir Elbir, Ceren Oğul, Ali Kaan Çiftçi, Muzaffer Loyan ve Akın Vatansever seçildi. Yeni dönem Denetleme Kurulu Metin Yaran, Eyvaz Yılmaz ve Serhat Aytı'dan oluşurken, Erkut Ocak, Eliz Güney ve Beyza Bayrakçı ise Disiplin Kurulu'nu oluşturdu.