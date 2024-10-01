Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Operasyon bölgelerinde kahraman TSK tarafından terörle mücadelenin sürdürüldüğünü duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam" mesajı verdi. 

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TSK unsurlarının Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerindeki çalışmalarını paylaşan Bakanlık, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1841061264270700617

Kaynak: igf