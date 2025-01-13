Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, Başkan Murat Evke önderliğindeki yeni dönemde vizyonunu, hayata geçireceği projeleri ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.BURSA (İGFA) - RUMELİSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına ilgi yoğun olurken; geçtiğimiz yıl, Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri kapsamında birçok değerli çalışmaya imza attıklarını anımsatan RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, yeni yılda hem ülkemize hem Balkanlara hem de çevreye değer katan projelere odaklandıklarını söyledi.

Yeni dönemde sürdürülebilirlik konusuna çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Evke, karbon ayak izimizi azaltmak için 3 aylık etkinliklerden oluşan ve hesaplanan 9 bin 998 adet fidana karşılık gelen karbon ayak izimiz için 7 Ocak 2025’te 10 bin fidan dikimi töreni gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sürdürülebilirlik adına atıklarımızın ayrı ayrı toplanması için çalışmalar başlatıldı.29 Ocak’ta‘Sürdürülebilirlik Çalıştayı’ dernek merkezimizde gerçekleştirilecektir. Nilüfer Belediyesi’nin AB projesi olan bisiklet dönüşüm projesine ortak olduk. Bursa Uludağ Üniversitesi ve ULUTEK ile çalışmalarımız devam ettirilmektedir. Sanayide ve iş dünyasında sürdürülebilirliğin teşviki için tecrübe paylaşımları yapılacaktır” dedi.

Yeni dönemde kadınlara yönelik çalışmalara da hız vereceklerini belirten Evke, üyeler arası ilişkileri geliştirmek amacıyla faaliyetler (kültür gezileri, yemek ve sanat workshopları, seminerler vb.) düzenleyeceklerini ve ayrıca Rumeli Yemekleri Festivali Nisan 2025’te yhapılacağını kaydetti.

BTSO Mutfak Akademi ve İnegöl Gastroile birlikte ortak etkinliklerin de planlamasının yapıldığını kaydeden Evke, gençlerin bugüne kadar birlikteliği ve tanışıklığı arttırmak için sosyal etkinliklerine devam ettiğini belirterek, "Dönem başından bu yana yaptıkları 2 etkinlik ile dayanışma ve Rumeli ruhunu gençlerin arasında yaygınlaştırma yolunda hızla ilerliyorlar. Potansiyel üyeler ile biraraya gelerek, onların derneğimize aktif üye olarak katılımını sağlama hedefleri arasındadır.Genişletilmiş yönetim kurulumuza kadın ve gençler ağırlıklı olarak tespit edilerek seçilmiştir" diye konuştu.

“RUMELİSİAD AKADEMİ FAALİYETLERİ HIZ KESMİYOR”

“Akademi salonumuzda 7 eğitim ve RUMELİSİAD Akademi söyleşileri kapsamında da 2 adetDeneyim Paylaşım toplantısı düzenlendi” diyen Evke,“Protokol imzaladığımız okullardan biri olan Bursa Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ile çalışmalarımız sürdürülmektedir.Yine bu Protokol kapsamındaki iki okulumuz B.U.Ü. MYO ve Görükle MTAL arasında, lise öğrencilerinin kendi şehirlerindeki üniversiteyi tanıyarak meslek okullarında kendi okudukları bölümlerde ön lisanslarını tamamlamalarını teşvik etmek üzere öğrenci ve velilerle bir tanıtım toplantısı Şubat ayı son haftasında gerçekleştirilecektir. BUÜ MYO’ları ile işbirliği yapılarak, dernek üyelerimiz ve üyelerimizin firma çalışanlarına sertifikalı eğitimler verilmesi için çalışmalar devam etmektedir” dedi.

Sunumunda, RUMELİSİAD Vakfı’ndan da söz eden Evke, “217 öğrenciye 8 ay boyunca burs imkanı sağlanmıştır.Sponsorluğunu RUMELİSİAD derneğinin üstlendiği ve Vakıf eğitim bursları yararına nisan ayı içerisinde 5 kez sahnelenecek olan ’BİMARHANE’ adlı tiyatro oyunun tüm geliri RUMELİSİAD VAKFI eğitim bütçesine aktarılacağını söyledi.

“Bursa’da bulunan fahri konsolosları yarın kahvaltıda yine bu salonda biraraya getirerek, derneğimiz çatısı altında işbirliği çalışmalarımızı güçlendirmeye çalışacağız” diyen Başkan Evke, TOBB Kadın Girişimciler Komitesi’nin Türkiye genelinde başlattığı ‘Sanayide Kadın Eli’ projesinde ortak olarak bulunduklarını söyledi.

“Paydaş derneklerimiz ile işbirliği protokolleri ile birlikte bazı projeler üretme yolunda ilerlemekteyiz” diyen Evke, Bursa BUSADER, BUMİAD, BURSA UNESCO, KALDER ve BUİKAD ile ortaklaşa çalışmalar ve eğitimler planlamasının yapıldığını ifade ederek, "Bursa Sanayii ve Ticaret Odası ve Bursa Ticaret Borsası ile iletişim halindeyiz ve iki kurumumuzu da ziyaret ederek, ortak payda da neler yapılabilir konusunda görüşmelere devam ediyoruz.Kıbrıs Ekonomi Zirvesi’nde Mağusa Belediyesi ile kardeş olan Nilüfer Belediyesi’ni buluşturuyoruz. Mudanya ve Gemlik Belediyelerimiz ile Balkanlardan kardeş şehir çalışmalarımız devam etmekte. Nilüfer Belediyesi Ab projesi olan Bisiklet Dönüşüm projelerinin çözüm ortağı olduk.Gürsu Belediyesi ve İnegöl Belediyesi ile de ortak etkinlikler yürütülmektedir” diye konuştu.

İnşaat sektörü üyelerine yönelik şubat ayı içerisinde B2B Organizasyonu ile üyelerin tanışması programı planlandığını duyuran Evke, RUMELİ NETWORKING'in aktive edilmesi ile birlikte bir taraftan üyeler arası ticaretin önünün açılması hedeflenirken, bir taraftan da paydaş SİAD’lar ile irtibatta ticaret hacminin arttırılmasının amaçlandığını duyurdu.

Bu arada ödül törenleriyle ilgili bilgi veren Murat Evke, ilki 2024 Eylül’de yapılan “Ülkemize Değer Katan Rumelililer”ödül töreninin 2 senede bir yapılması kararlaştırılmış ve ikincisi 2026’da gerçekleştirileceğini, en az 5 dalda ödül verilmesi planlanan ödül tören yönetmeliği ve juri hazırlıkları planlama aşamasında olduğunu belirterek, 2025 senesinde Ekim ayında girişimcilik ödülleri programı yapılacağını söyledi.

RUMELİSİAD olarak gerçekleştirecekleri Ekonomi Zirvelerine de değinen Evke, 6-9 Şubat 2025’te Kıbrıs Ekonomi Zirvesi’ne150 kişilik bir heyet ile gidileceğini, Mayıs 2025’te Üsküp Balkan Ekonomi Zirvesi, Kasım 2025’te Karadağ Ekonomi Zirvesi ve 2026’da da Bursa Ekonomi Zirvesi'nin hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

20. YILA ÖZEL ÇALIŞMALAR

RUMELİSİAD’ın 20. Yılına özel olarak hedeflenen çalışmaları da paylaşan Evke, “19 Mayıs 2026’da 20. Kuruluş Balomuzu gerçekleştireceğiz. RUMELİSİAD 20. Yıl Hatıra Ormanımız, 30 dönüm arazi tahsisi ile birlikte 10.000 fidan ile oluşturulmuştur. 20.yılımıza özel gümüş RUMELİSİAD hatıra paramız bastırılarak üyelerin beğenisine sunulması planlanmıştır20.yılımızda tüm üyelerimiz ile birlikte ekim ayında Anıtkabir ziyareti planlaması yapılacaktır.20.yılımızda geçmişten aldığımız kuvvet ve güç ile nice yıllarda nitelikli büyümek dileğiyle” ifadelerine yer verdi.