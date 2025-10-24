Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) başkanlık değişimi yaşandı. Ebubekir Şahin'in görev süresinin sona ermesinin ardından yapılan seçimde Mehmet Daniş, RTÜK'ün yeni başkanı oldu.

Dört dönemdir RTÜK Başkanlığı görevini yürüten Ebubekir Şahin, bu dönem başkanlığa aday olmadı.

Gerçekleştirilen toplantıda RTÜK Başkanlığına Kurul üyelerinden Mehmet Daniş, Başkan Vekilliğine ise Orhan Karadaş seçildi.

Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş görevi devraldığı Ebubekir Şahin'e teşekkür ederek, 'Sayın Başkanımızın RTÜK'e kazandırdığı vizyon, çalışma disiplini ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Bizler de bu güçlü mirası daha da ileriye taşımak, ülkemizin medya politikalarına çağın gereklerine uygun biçimde katkı sunmak için var gücümüzle çalışacağız.' dedi.

Bu arada İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Daniş'i tebrik ederek, radyo ve televizyon faaliyetleri, medya etiğinin korunması ve yayıncılık standartlarının geliştirilmesi gibi konularda önemli bir sorumluluğu üstlenen Daniş'e çalışmalarında başarılar diledi. Duran, paylaşımında, 'Görevi devreden Sayın Ebubekir Şahin'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum' ifadelerine de yer verdi.

https://twitter.com/burhanduran/status/1981734951432171652

MEHMET DANİŞ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet DANİŞ 22. 23. ve 24. Dönemde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almış olup TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Daniş, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Milletvekili olduğu dönemde yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen Daniş, çok sayıda kanunun hazırlık sürecinde rol almıştır. Mehmet Daniş, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27.07.2021 tarihinde görevine başlamıştır.