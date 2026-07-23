TBMM'de konuşan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı risklere dikkat çekerek YouTube gibi yayıncılık yapan platformların lisans kapsamına alınması gerektiğini söyledi. RTÜK ayrıca son 5 yılda çocukları olumsuz etkileyen yayınlar nedeniyle 454 idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, çocukların şiddet içerikleri, siber zorbalık, mahremiyet ihlalleri, dezenformasyon ve yaşlarına uygun olmayan yayınlardan olumsuz etkilendiğini belirtti. Daniş, Akıllı İşaretler Koruyucu Sembol Sistemi'nin güncellendiğini açıklayarak, yeni uygulamayla şiddet türleri, ayrımcılık, intihar, zorbalık, bağımlılık ve uygunsuz dil gibi içerikler için yeni uyarı sembollerinin ekleneceğini, ayrıca 10+ ve 16+ yaş kategorilerinin kullanılacağını ifade etti.

RTÜK'ün çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek yayınlara yönelik denetimlerini sürdürdüğünü belirten Daniş, son 5 yılda 454 idari yaptırım uygulandığını ve yaklaşık 345 milyon lira idari para cezası kesildiğini açıkladı. Dijital yayıncılığın mevcut mevzuatın önüne geçtiğini söyleyen Daniş, 'YouTube gibi habercilik ve yayıncılık yapan kuruluşların da lisanslanması gerekiyor.' dedi. Yetki verilmesi halinde sosyal medya ve dijital yayınları da denetleyebileceklerini kaydetti.

Komisyonda sunum yapan RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler ise 2025 araştırmasına göre her 10 gençten 9'unun sosyal medyayı aktif kullandığını, gençlerin sosyal medyada günlük ortalama 3 saat 24 dakika geçirdiğini söyledi. Güler, gençlerin yüzde 88'inin sosyal medya için yaş sınırı getirilmesini desteklediğini, talep edilen ortalama yaşın ise 16 olduğunu belirtti.