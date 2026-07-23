Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kenevir bitkileri, kubar esrar ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirdi.

İnegöl'de belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 1 kök kenevir bitkisi, 11 gram kubar esrar, 21 kök kenevir bitkisi, 1.131 gram kubar esrar ile uyuşturucu yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen aktif iklimlendirme sistemi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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