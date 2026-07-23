Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kenevir bitkileri, kubar esrar ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirdi.

İnegöl'de belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 1 kök kenevir bitkisi, 11 gram kubar esrar, 21 kök kenevir bitkisi, 1.131 gram kubar esrar ile uyuşturucu yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen aktif iklimlendirme sistemi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Komutanlığımız emrinde görevli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu yapılan operasyon neticesinde, şüpheli (1) şahsın ikametinde alınan karara istinaden: pic.twitter.com/nBQku10kIV — Bursa İl Jandarma Komutanlığı (@bursailjandarma) July 23, 2026