TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ortak çalışmasıyla hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 89,8'e yükseldi. En güçlü artış ise genel ekonomik durum beklentisinde görüldü.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle hazırlanan Temmuz 2026 Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Haziran ayında 87,9 seviyesinde bulunan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında yüzde 2,2 artışla 89,8'e yükseldi. Endeksteki yükseliş, tüketicilerin hem mevcut maddi durumlarına hem de önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinde iyileşmeye işaret etti.

Alt endekslere bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Haziran'daki 72,3 seviyesinden 74,5'e yükselerek yüzde 3,0 artış kaydetti.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise yüzde 2,0 artışla 89,5'ten 91,4'e çıktı.

En dikkat çekici yükseliş, gelecek 12 aya ilişkin genel ekonomik durum beklentisinde görüldü. Söz konusu endeks, Haziran ayında 83,9 iken Temmuz'da yüzde 5,2 artarak 88,3 seviyesine ulaştı.

Buna karşılık, gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi sınırlı geriledi. Haziran ayında 105,9 olan endeks, Temmuz ayında yüzde 0,8 düşüşle 105,1 olarak gerçekleşti.