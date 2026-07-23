Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır Anı Müzesi ve Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Ersoy, eski Diyarbakır Cezaevi'nin, cunta dönemlerinin karanlığını unutturmayan ve insan hakları bilincini gelecek nesillere aktaracak bir hafıza mekânına dönüştürüldüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Anı Müzesi ve Kültür Merkezi projesinde yürütülen çalışmaları yerinde incelediklerini duyurdu.

Bakan Ersoy, eski Diyarbakır Cezaevi'nin kapsamlı bir dönüşüm süreciyle yalnızca bir müze değil, demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları bilincini gelecek kuşaklara aktaracak güçlü bir hafıza mekânı haline getirileceğini belirtti.

Projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade eden Ersoy, merkezin Diyarbakır'ın önemli buluşma noktalarından biri olacağını vurguladı. Hafıza müzesinin yanı sıra bünyesinde kütüphane, sergi alanları, tiyatro ve çok amaçlı salonların da yer alacağını belirterek, merkezin 24 saat yaşayan bir kültür ve sanat adası olarak hizmet vereceğini söyleyen Bakan Ersoy, açıklamasında, merkezin geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kuracağını ifade etti.

Diyarbakır Anı Müzesi ve Kültür Merkezi'nde yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceledik.



Eski Diyarbakır Cezaevi'ni; cunta dönemlerinin karanlığını unutturmayan, demokrasinin, hukuk devletinin ve insan haklarının önemini gelecek nesillere aktaracak güçlü bir hafıza mekânına: pic.twitter.com/mam2kl1zjj — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 23, 2026

Bakan Ersoy, tarihi tüm yönleriyle koruyan, demokrasimizi güçlendiren ve ortak hafızamızı yaşatan eserleri Türkiye'ye kazandırmaya kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.