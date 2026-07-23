Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
MUĞLA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Orman dışı alanda başlayan yangına ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yangından etkilenen bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, müdahale sürecinde destek veren gönüllülere, kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür etti.
???? KONTROL ALTINDA#Muğla #Fethiye'de orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Yangından etkilenen alanda soğutma çalışmalarımız devam ediyor. #YeşilVatan için verdiğimiz mücadelede bizlere destek veren gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize,: https://t.co/aVz0uakxgU— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 23, 2026