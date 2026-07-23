Bunlar da ilginizi çekebilir

Milli sporcu Ahmet Koç dünya üçüncüsü oldu

Fakir Baykurt Roman Ödülü'nde bu yıl ödül verilmedi

???? KONTROL ALTINDA #Muğla #Fethiye 'de orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Yangından etkilenen alanda soğutma çalışmalarımız devam ediyor. #YeşilVatan için verdiğimiz mücadelede bizlere destek veren gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize,: https://t.co/aVz0uakxgU

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, müdahale sürecinde destek veren gönüllülere, kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür etti.

Orman dışı alanda başlayan yangına ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yangından etkilenen bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ÇED Yeterlik Belgesi tebliği değişti... Başvuru şartları ve belgeler yeniden düzenlendi

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.