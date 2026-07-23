Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca'da önemli bir dönüşümü başlatacak Sapanca Park Projesi'ni, 'Gölün kıyılarını halka kazandırıyoruz' sözleriyle açıklamıştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın, 'Sapanca kıyılarını halka kazandırıyoruz' diyerek açıkladığı Sapanca Park Projesi'nde 2'nci adım atılıyor. Kıyı koridoru yeşil doku korunarak uzayıp giderken Başkan Alemdar, 1. Etabın sonu olan Sapanca Sahili'nin ilk noktasından Serdivan Gölpark'a kadar uzanan 10 kilometrelik ikinci etap için 7 Ağustos Cuma günü ihaleye çıkacaklarını açıkladı. Başkan Alemdar, 'Gölü baştan sona, çepeçevre vatandaşlarımızın kullanımına sunmak için çalışıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yolları, yeşil alanları, Sapanca Gölü'nün eşsiz manzarası ile Sakarya'mız Türkiye'ye örnek, bir koridora kavuşuyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay verdiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da büyük katkı sunduğu süreç Kırkpınar Sahili'ndeki iskele işgallerinin kaldırılmasıyla başladı.

İşletmecilerin iş makinaları çalışmadan önce kendi iskelelerini kaldırarak büyük bir katkı sunduğu, özveri gösterdiği Sapanca Park Projesi'nde kıyıda yeşil koridor oluşmaya başladı ve ortaya güzel bir görüntü çıktı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı marifetiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Kırkpınar'daki 6 kilometrelik koridorda, eşsiz göl manzarası olan, yeşil odaklı, oturma alanlarının yer aldığı bölümlerin imalatı yapılıyor ve önemli bir aşama kaydedildi.

İHALE TARİHİNİ AÇIKLADI

Başkan Yusuf Alemdar, şimdi ise proje için 2'nci adımı atacakları tarihi açıkladı. Sapanca merkezinden Serdivan Göl Park hattına kadar uzanacak 10 kilometrelik yeni etap için 7 Ağustos'ta ihalenin gerçekleşeceği açıklandı.

Yeni etapta göl kıyısının doğal yapısı korunarak yürüyüş ve bisiklet yolları, peyzaj düzenlemeleri, rekreasyon alanları, dinlenme noktaları ve sosyal yaşam alanları oluşturulacak. Başkan Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nün yalnızca Sakarya'nın değil, Türkiye'nin en kıymetli doğal miraslarından biri olduğunu belirterek, 'Sapanca Gölü 1 milyon vatandaşımızın en büyük ortak değeridir. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu hassasiyetle çok güçlü bir irade ortaya koyduk. Bugün sahil şeridinde yeşil bir koridorun oluştuğunu görmek bizim için çok büyük bir mutluluk. Gölü baştan sona, çepeçevre halkın kullanıma açmak istiyoruz. İlk etabımızda çalışmalarımız planlandığı şekilde ilerliyor. Şimdi ise ikinci etap için yeni bir adım atıyoruz. 7 Ağustos'ta yapım ihalesini gerçekleştirerek Sapanca Gölü çevresindeki yaşam koridorumuzu büyüteceğiz. İnsanımız huzur içinde yürüyebileceği, bisiklet sürebileceği, aileleriyle vakit geçirebileceği Türkiye'ye örnek, eşsiz manzaralı yemyeşil bir koridora kavuşuyor.' dedi.

16 KİLOMETRELİK KESİNTİSİZ HAT

Proje, mevcut Huzur Koridoru'nu da kapsayacak şekilde kesintisiz bir yaşam aksı ortaya koyacak ve bu etapla birlikte Sapanca'dan Esentepe kıyılarına kadar toplamda 16 kilometrelik kıyı hattı kesintisiz şekilde halka kazandırılacak.

Projenin gölün kıyılarını çepeçevre kapsayacak şekilde 37 kilometre boyunca uzaması için planlanıyor. Doğal dokuyu esas alan proje Sapanca Gölü'nü Türkiye'nin en önemli doğa ve yaşam destinasyonlarından biri haline getirecek.