İçişleri Bakanlığı, Ankara'da uyuşturucu madde imalatına yönelik operasyonlarda 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi, 30 bin 520 uyuşturucu hap ve çok sayıda üretim ekipmanının ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Ankara'da uyuşturucu madde imalatına yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu ham maddesi ve üretim ekipmanı ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya ilçesinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda; 358 bin 100 adet uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi, 30 bin 520 adet uyuşturucu hap, 334 kilo bonzai üretilebilecek 3 kilo 340 gram A.M. ham maddesi, 29 bin 730 adet boş kapsül, 1 adet hap basım makinesi, 7 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ankara'da Uyuşturucu Madde İmalatına yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda;

-358 bin 100 adet uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi ile

-334 kilo bonzai üretilebilecek 3 kilo 340 gram A.M. ham maddesi ele geçirildi.



Emniyet: pic.twitter.com/vddWsV8Hzb — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 22, 2026

Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı vererek, uyuşturucu imalatçısından sokak satıcısına kadar tüm zehir tacirlerine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, 'Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için uyuşturucu imalatçısından sokak satıcısına kadar zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz.' ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca operasyonlarda görev alan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve kahraman polisler tebrik edildi.