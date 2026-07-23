Milli sporcu ve milli hakem Ahmet Koç, NPC Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olarak Türkiye'ye önemli bir başarı daha kazandırdı. Koç, yeni hedefinin uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını yeniden kürsüye taşımak olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - Yaklaşık 14 yıldır profesyonel spor kariyerini sürdüren milli sporcu ve milli hakem Ahmet Koç, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Koç, NPC Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olarak Türkiye'yi uluslararası arenada bir kez daha başarıyla temsil etti.

Şampiyonanın ardından Hekim İlaç'ın Tuzla'daki üretim tesislerini ziyaret eden Ahmet Koç, elde ettiği derecenin kariyerindeki önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirterek, yeni hedefinin uluslararası organizasyonlarda daha büyük başarılara ulaşmak olduğunu ifade etti.

33 yaşındaki milli sporcu, 'Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonluklarının ardından Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde etmek benim için büyük bir gurur oldu. Yaklaşık 14 yıldır ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyorum. Bundan sonraki en büyük hedefim de uluslararası organizasyonlarda mücadele ederek Türk bayrağını yeniden kürsüde dalgalandırmak.' dedi.

Ziyaret kapsamında Hekim İlaç yetkilileri tarafından Ahmet Koç'a Dünya Şampiyonası'ndaki başarısı dolayısıyla günün anısına hediye takdim edildi.

'BAŞARILAR GENÇLERE İLHAM OLUYOR'

Hekim İlaç yetkilileri ise milli sporcuların yalnızca kazandıkları madalyalarla değil, disiplinleri, azimleri ve örnek kişilikleriyle de genç nesillere ilham verdiğini vurguladı. Açıklamada, Türkiye'yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden sporcuların desteklenmesinin, ülkenin spor kültürünün gelişimi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Başarıların uzun yıllara yayılan emek, disiplin ve doğru destekle mümkün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, HDG Serials sporcu ürünleriyle profesyonel ve amatör sporcuların performans, dayanıklılık ve sağlıklı yaşam hedeflerine katkı sunmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca sporun yalnızca madalya kazanmakla sınırlı olmadığı, disiplinli yaşam, sağlıklı nesiller ve sürdürülebilir spor kültürünün gelişimi açısından önemli bir toplumsal değer taşıdığı vurgulanırken, Hekim İlaç'ın bilimsel yaklaşımı esas alan projelerle Türk sporunun ve milli sporcuların yanında olmayı sürdüreceği kaydedildi.

NPC Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği dünya üçüncülüğüyle önemli bir başarıya imza atan Ahmet Koç'un derecesi, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki başarı zincirine yeni bir halka eklerken, genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriliyor.