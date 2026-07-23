Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, sigortacılık destek hizmetlerinde faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik yeni şartlar getirildi. Hasar yönetimi ve asistans hizmeti sunan şirketlerin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) izin alması zorunlu hale gelirken, asgari özsermaye şartı 250 milyon lira olarak belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan 'Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, sigorta sektöründe destek hizmeti sağlayan kuruluşların çalışma esasları yeniden belirlendi. Özellikle hasar yönetim hizmeti, asistans hizmetleri ve hasar araştırmacılığı faaliyetleri için yeni izin ve sermaye şartları getirildi.

HASAR YÖNETİMİ VE ASİSTANS HİZMETLERİNE İZİN ŞARTI

Yönetmelikle, sigorta şirketlerine; hasar ihbarlarının alınması, hasar dosyalarının açılması, bilgi ve belge taleplerinin yönetilmesi, hasar taleplerinin değerlendirilmesi, sigortalılara 7 gün 24 saat acil yardım, yol yardımı, konut ve iş yeri destek hizmetleri sunulması gibi hizmetleri sağlayan kuruluşların, faaliyet gösterebilmek için SEDDK'dan izin alması zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda hizmet verecek kuruluşların merkezlerinin Türkiye'de bulunması, anonim şirket olarak kurulmuş olması ve gerekli teknik, idari altyapıya sahip olması gerekecek.

ASGARİ ÖZSERMAYE ŞARTI 250 MİLYON LİRA

Yeni düzenlemeye göre, sigorta şirketlerine bu kapsamda hizmet sunmak isteyen kuruluşların asgari özsermaye tutarı 250 milyon Türk lirası olarak belirlendi.

SEDDK, yapılan işin hacmi ve niteliğine göre bu tutarı yarıya kadar indirebilecek veya iki katına kadar artırabilecek. Belirlenen sermaye tutarı, aksi kararlaştırılmadıkça her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılacak.

Destek hizmeti sağlayıcıları ayrıca, Kurum tarafından oluşturulan listeye kayıt olmadan sigorta şirketlerine bu hizmetleri sunamayacak.

HASAR ARAŞTIRMACILARINA YENİ KRİTERLER

Yönetmelikle hasar araştırmacılığı faaliyetleri için de yeni düzenlemeler yapıldı.

Sigorta şirketlerinin kendi çalışanları dışında hasar araştırmacılığı hizmeti verecek gerçek kişilerin;

Türkiye'de yerleşik olması, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması, en az iki yıllık yükseköğretim mezunu olması, sigortacılık sektöründe hasar işlemleri alanında en az iki yıl çalışmış olması, sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitimi tamamlaması şartları aranacak.

Tüzel kişi olarak hizmet verecek hasar araştırmacılarında da belirli mali ve hukuki yeterlilik kriterleri uygulanacak.

Ayrıca hasar araştırmacılarının hazırladıkları değerlendirmeleri somut bilgi ve belgelere dayandırması gerekecek. Gerekli incelemeyi yapmadığı veya taraflı hareket ettiği tespit edilen kişilerin izinleri iptal edilebilecek.

Düzenlemeyle mevcut hizmet sağlayıcılara ve hasar araştırmacılarına geçiş süreci tanındı.

Buna göre, mevcut destek hizmeti sağlayıcıları; Anonim şirket olma şartına 31 Aralık 2028'e kadar, yeni özsermaye şartına ise kademeli olarak uyum sağlayacak.

Özsermaye yükümlülüğü kapsamında mevcut kuruluşların; 31 Aralık 2026'ya kadar belirlenen tutarın yüzde 25'ine, 31 Aralık 2028'e kadar yüzde 50'sine, 31 Aralık 2030'a kadar yüzde 100'üne ulaşması gerekecek.

Mevcut hasar araştırmacıları ise yeni şartlara 31 Aralık 2026 tarihine kadar uyum sağlayacak. Ancak halen faaliyet gösteren araştırmacılar, gerekli belgeleri sunmaları halinde yükseköğrenim mezunu olma şartından muaf tutulabilecek.