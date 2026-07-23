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Kurtarma operasyonunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin deniz güvenliğine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İçerisinde 9 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenerek Eceabat'a emniyetle yanaştırıldı.

ÇANAKKALE (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale Kilitbahir açıklarında sürüklenen bir teknenin kurtarıldığını duyurdu.

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