Türkiye’nin en büyük savunma sanayi fuarı IDEF’25’te onlarca yeni nesil savunma sistemi ile gövde gösterisi yapan Roketsan, fuarda imzaladığı yeni sözleşmeler ile de iş birliklerini genişletiyor. Kale Jet Motorları ve TÜBİTAK SAGE ile imzalanan sözleşmeler ile milli füzelere yerli motorlar ile donatılacak.İSTANBUL (İGFA) - İlk kez sergilediği yenilikçi ürünleri ve sahada kendini kanıtlamış onlarca savunma sistemiyle Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’25’e damga vuran Roketsan, yeni iş birliği sözleşmeleri de imzalamaya devam ediyor.

IDEF’25’te Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Roketsan ve Kale Jet Motorları arasında imzalanan yeni sözleşme ile Türk mühendislerin imzasını taşıyan seyir füzeleri, yerli motorlar ile donatılacak. SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün de katılımıyla düzenlenen törende, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Kale Jet Motorları Yönetim Kurulu Başkanı ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Okyay tarafından imzalanan “Seyir Füzeleri Seri Üretim Motor Tedariki İş Birliği Protokolü” ile Roketsan’ın seyir füzelerindeki en önemli parçalardan biri artık yerli ve milli imkanlarla karşılanacak.

Öte yandan bugüne kadar birçok projede başarılı iş birliğini hayata geçiren Roketsan ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), IDEF’25’te bir yeni sözleşmeye daha imza attı. Bu kapsamda; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın da katıldığı törenle Roketsan ve TÜBİTAK SAGE arasında, “Süpersonik Gemisavar Güdümlü Mermi Projesi için Sıvı Yakıtlı Ramjet İtki Sistemi Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü” imzalandı. Sözleşme; TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci tarafından imzalandı.