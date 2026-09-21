TÜİK verilerine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık yüzde 3,61, yıllık ise yüzde 32,60 yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,35 artış gösterdi.

İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 32,41

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,41, imalatta ise yüzde 32,41 artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarında yıllık bazda; ara mallarında yüzde 32,39, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,62, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,35, enerjide yüzde 106,24 ve sermaye mallarında yüzde 20,59 artış gerçekleşti.

Ağustos ayında sanayinin iki sektöründe aylık değişimler; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,77, imalatta yüzde 3,61 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ise ara mallarında yüzde 2,82, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,38, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,22, enerjide yüzde 14,68 ve sermaye mallarında yüzde 2,59 artış görüldü.