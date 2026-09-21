Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), Temmuz 2026'da aylık bazda yüzde 0,20, yıllık bazda ise yüzde 27,62 arttı. Yıllık artışta gübre ve toprak geliştiriciler, aylık artışta ise enerji ve yağlayıcılar öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Tarım-GFE, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,20 yükseldi. Endeks, 2025 Aralık ayına göre yüzde 17,15, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,62, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 33,39 arttı.

Ana gruplar incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık bazda yüzde 0,01 gerilerken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 1,48 arttı.

Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 28,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 20,53 yükseldi.

EN YÜKSEK ARTIŞ GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERDE

Alt gruplar arasında yıllık artışın en yüksek olduğu kalem gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bu gruptaki fiyatlar yıllık yüzde 33,07 arttı. Aylık bazda en yüksek artış ise enerji ve yağlayıcılar grubunda gerçekleşti. Bu grupta fiyatlar temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4,82 yükseldi.