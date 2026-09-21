KOCAELİ (İGFA) - Bu yıl gerçekleştirilen sınavlarda 362 öğrenci başarılı olarak konservatuvar eğitimi almaya hak kazandı. 7 ayrı bölüm ve 33 branşta eğitim veren Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda yeni eğitim döneminin ilk zili 28 Eylül Pazartesi günü çalacak.

YETENEK SINAVLARI YİNE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bilindiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı her yıl açtığı yetenek sınavlarıyla yeni öğrencilerini belirliyor. Bu yılki yetenek sınavları 12-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavlar; Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Sahne Sanatları bölümlerinin ilgili sanat dallarında yapıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İzmit ve Gebze'de gerçekleştirilen yetenek sınavlarına 5 ile 60 yaş arasındaki adaylar katıldı.

Aday öğrencilerin heyecanla beklediği yetenek sınavı sonuçları kocaelikultursanat internet sitesi üzerinden açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte başarılı olan öğrenciler için kayıt dönemi de başladı. Yetenek sınavlarında başarı gösteren öğrenciler aileleriyle birlikte kayıtlarını yaptırmak üzere konservatuvar binalarına geldi. Kazanan öğrencilerin kayıtları 21-22-23 Eylül tarihlerinde Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın İzmit Leyla Atakan Kültür Merkezi'nden yapılacak. Gebze Konservatuvarı'nı kazanan öğrencilerin kayıt işlemler ise Gebze Konservatuvar Binası'nda gerçekleştirilecek.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ 28 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Konservatuvarda yeni eğitim dönemi 28 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, kazandıkları bölüm ve branşlarına göre 2 ile 4 yıl arasında eğitim görecek.