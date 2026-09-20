Youthall tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Youth Awards® kapsamında 227 farklı üniversite ve 173 farklı bölümden toplam 201.740 oy kullanılarak 'Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri' belirlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Youthall tarafından düzenlenen oylamada 201 bin 740 genç oy kullandı; farklı sektörlerde gençlerin gözdesi olan şirketler ödüllerini aldı.

Gençlerin kariyer platformu Youthall tarafından düzenlenen Youth Awards® 2026 sonuçları, 16 Eylül'de Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirilen törenle açıklandı.

Bu yıl 32 farklı kategoride düzenlenen oylamaya, finanstan teknolojiye, perakendeden otomotive, enerjiden sağlığa ve sigortacılıktan hızlı tüketime kadar farklı sektörlerden 165 şirket katıldı. Türkiye genelinde kullanılan 201 bin 740 oy ile gençlerin çalışmak için en çok tercih ettiği şirketler belirlendi.

SEKTÖR ÖZEL ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

Oylama sonucunda Akbank, Akçansa ve Boehringer Ingelheim, gençlerin tercihiyle 'Sektör Özel Ödülü' kategorisinde öne çıkan şirketler oldu.

Ödül töreniyle eş zamanlı olarak açıklanan sonuçlara göre; Abdi İbrahim, Allianz Türkiye, Anadolu Efes, ASELSAN, Borusan Holding, Enerjisa, ikas, Mastercard, Mercedes-Benz Otomotiv, Migros, Samsung, Siemens, Şişecam, Turkish Airlines ve Türkiye İş Bankası kendi sektörlerinde gençlerin çalışmak için en çok tercih ettiği şirketler arasında yer aldı.

227 ÜNİVERSİTE VE 173 BÖLÜMDEN KATILIM

Youth Awards® 2026 oylamasına bu yıl 227 üniversite ve 173 bölümden gençler katıldı. En yüksek katılım gösteren üniversiteler Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi oldu.

En fazla oy kullanılan bölümler ise Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme olarak sıralandı. Oylamaya katılanların büyük bölümünü 18-24 yaş aralığındaki gençler oluştururken, üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri toplam oyların yüzde 32,4'ünü verdi. Katılımcıların yüzde 58'i kadın, yüzde 42'si erkek olarak açıklandı.

'GENÇLER SADECE ŞİRKETLERİ DEĞİL, İŞ HAYATININ GELECEĞİNİ SEÇİYOR'

Youthall CEO'su Emre Aykan, gençlerin verdiği her oyun yalnızca bir şirket tercihini değil, iş dünyasında hangi yaklaşım ve değerlerin öne çıktığını da gösterdiğini söyledi. Aykan, iyi bir işveren olmanın artık sadece kariyer fırsatı sunmakla sınırlı olmadığını; amaç, gelişim, esneklik, kapsayıcılık ve çalışan deneyiminin de belirleyici hale geldiğini vurguladı.

Youthall'un bu yıl ayrıca, ilandan teklife kadar işe alım süreçlerini tek platformda bir araya getiren yapay zekâ destekli yeni ürünü Hireall'ı da ilk kez Youth Awards® 2026 katılımcılarıyla paylaştığı belirtildi.

İŞTE YOUTH AWARDS® 2026 KAZANANLARI

SEKTÖREL KATEGORİLER

En Çok Çalışılmak İstenen Dayanıklı Tüketim Şirketi: Samsung, Arçelik, BSH

En Çok Çalışılmak İstenen Enerji Şirketi: Enerjisa, Petrol Ofisi, Aygaz

En Çok Çalışılmak İstenen Finans Şirketi: Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, QNB Türkiye

En Çok Çalışılmak İstenen FMCG Şirketi: Anadolu Efes, ETİ, Unilever

En Çok Çalışılmak İstenen Holding: Borusan Holding, Eczacıbaşı Topluluğu, Anadolu Grubu

En Çok Çalışılmak İstenen Otomotiv Şirketi: Mercedes-Benz Otomotiv, Mercedes-Benz Türk, Doğuş Otomotiv

En Çok Çalışılmak İstenen Perakende Şirketi: Migros Mavi Starbucks / Alshaya Group

En Çok Çalışılmak İstenen Sağlık Şirketi: Abdi İbrahim, Pfizer, AstraZeneca

En Çok Çalışılmak İstenen Sanayi Şirketi: Şişecam, Bosch, Aksa Akrilik

En Çok Çalışılmak İstenen Savunma Sanayi Şirketi: ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TEI - TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.

En Çok Çalışılmak İstenen Sigortacılık Şirketi: Allianz Türkiye, AXA Sigorta, AgeSA

En Çok Çalışılmak İstenen Teknoloji Şirketi (50-249 Çalışan): ikas, Bilyoner, Bilkom

En Çok Çalışılmak İstenen Teknoloji Şirketi (250-999 Çalışan): Mastercard, KoçSistem, Doğuş Teknoloji

En Çok Çalışılmak İstenen Teknoloji Şirketi (1000+ Çalışan): Siemens, Vodafone, Türk Telekom

En Çok Çalışılmak İstenen Ulaşım / Taşımacılık Şirketi: Turkish Airlines, Pegasus Airlines, DHL eCommerce

PREMIUM KATEGORİLER

Gençlerin En Beğendiği Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Uygulamaları: Mercedes-Benz Otomotiv, Mercedes-Benz Türk, Danone Türkiye

Gençlerin En Beğendiği Eğitim & Gelişim Programı: TEI - TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. - Havacılık Motorları OkuluAkbank - Akbank Gençlik AkademisiHAVELSAN - Geleceğim HAVELSAN Kampı

Gençlerin En Beğendiği EVP: Toyota Türkiye - We Respect We Kaizen, SunExpress Airlines - Together To New Heights!, LC Waikiki - Büyük Kalplerle, Büyük Hedeflere

Gençlerin En Beğendiği Ofis (Çalışma Ortamı): Unilever, Nestlé, BAT Türkiye

Gençlerin En Beğendiği Reklam Filmi: Mavi, Toyota TürkiyeGetir

Gençlerin En Beğendiği Sosyal Sorumluluk Projesi: Akbank - Şehrin İyi Hali, Mavi - Mavi Hav Koleksiyonu, CarrefourSA - Hayalet Ağlar

Gençlerin En Beğendiği Yan Hak Uygulaması: Nestlé - Esnek Yan Hak Uygulamaları, AstraZeneca - Esnek Yan Hak Uygulamaları, Boehringer Ingelheim - Bee Flexible

Gençlere En İlham Veren CEO: Unilever / Ali Fuat Orhonoğlu, AXA Sigorta / Yavuz Ölken, Çelebi Havacılık / Osman Yılmaz

Gençlere En İlham Veren CFO: Coca-Cola İçecek / Çiçek Uşaklıgil Özgüneş, Vodafone / Hana Jalel, Enerjisa / Philipp Ulbrich

Gençlere En İlham Veren İK Lideri: QNB Türkiye / Cenk Akıncılar, Vodafone / Nazlı Tlabar Güler, Şişecam / Şengül Arslan