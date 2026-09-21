İSTANBUL (İGFA) - Afet ve acil durumlara yönelik farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiren MAK ekibi, çocuklara afetler karşısında doğru davranış biçimleri ve temel afet bilinci kazandırdı.

Etkinlik alanında çocuklara Çocuk Afet Bilgi Kartları dağıtılırken, Maltepe Belediyesi tarafından hazırlanan 'Çocuklar İçin Afet Bilinci ve Boyama Kitabı' ile 'Ayşe ile Bülent' adlı çocuk dergisi de çocuklara ulaştırıldı. Böylece çocukların afet ve acil durumlara ilişkin bilgileri günlük yaşamlarında kullanabilecekleri kaynaklarla desteklenmesi amaçlandı.

ARAMA KURTARMA KÖPEĞİ ZEYNA'DAN ÖZEL GÖSTERİ

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri de MAK ekibinde görevli arama kurtarma köpeği Zeyna tarafından gerçekleştirilen çalışma oldu.

Zeyna, etkinlik alanında kazazede yer tespiti faaliyeti gerçekleştirerek çocuklara arama kurtarma çalışmalarının nasıl yürütüldüğüne ilişkin uygulamalı bir deneyim sundu.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Zeyna, etkinlik boyunca çocuklarla fotoğraf çektirerek şenliğe renk kattı.