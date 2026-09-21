ANKARA (İGFA) - SPK, tasfiye usul ve esaslarında süre değişikliğine gitti. Kurulun 20 Eylül 2026 tarihli kararıyla, daha önce 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.

Düzenlemenin, tasfiye kapsamındaki fonların portföy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alınarak varlıkların mümkün olduğunca uygun koşullarda satılmasına imkan sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

SPK, 6 aylık sürenin tasfiyenin mutlaka bu sürede tamamlanacağı anlamına gelmediğini, şartların uygun olması halinde işlemlerin daha erken sonuçlandırılabileceğini açıkladı.

Süre değişikliği dışında, 2026/61 sayılı Kurul Bülteni'nde yer alan tasfiye usul ve esaslarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.