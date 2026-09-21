Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle sağlanan yem bitkisi tohumları tarlalarda boy verdi. Çiftçiler bir yandan hasat mesaisini sürdürürken, tamamlanan tarımsal sulama yatırımlarıyla birlikte tarım arazileri suya kavuştu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmak, tarımsal üretimi artırmak ve hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği destekler, tarlalarda karşılığını buluyor. Büyükşehir tarafından geçen dönem yüzde 75 hibeyle dağıtılan yem bitkisi tohumları toprakla buluştuktan sonra büyüyüp gelişirken, üreticiler de suyla bereketlenen topraklardaki silajlık mısırların hasadını biçerdöverlerle sürdürüyor.

BİR TARLADAN YILDA İKİ ÜRÜN ALINIYOR

Selimköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Emin Akçay da Büyükşehir'in tarımsal desteklerinden yararlanan üreticiler arasında yer alıyor. Akçay, 50 dönümlük arazisinde ilk ürün olarak Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibeli desteğiyle süt otu yetiştirdi. Süt otunun hasadının ardından aynı araziye ikinci ürün olarak silajlık mısır eken Akçay, şimdi mısır hasadı gerçekleştiriyor. Boy atan ve gelişimini tamamlayan silajlık mısırlar, büyükbaş hayvanların yem ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak. Üretici açısından önemli bir girdi olan yem, böylece araziden elde edilen ürünle karşılanırken, fazla üretim de ekonomik bir değer oluşturuyor.

SU GELDİ, TOPRAK BEREKETLENDİ

Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal sulama yatırımları da üreticinin yüzünü güldürüyor. Bölgede kapalı devre sulama kanalının tamamlanarak devreye alınmasıyla birlikte tarım arazileri düzenli ve güvenilir sulama imkânına kavuştu. Sulama imkânlarının olmadığı dönemde aynı araziden yılda yalnızca bir ürün alabildiklerini belirten üreticiler, sulama sisteminin tamamlanmasıyla ilk ürünün ardından ikinci ürünü yetiştirebiliyor. Böylelikle hem toprağın üretim kapasitesi artıyor hem de çiftçinin aynı araziden elde ettiği ekonomik değer yükseliyor. Sulama imkânlarının artması, kuraklık endişesini de azaltırken ürünlerin gelişimine olumlu katkı sağlıyor. Yeterli suya kavuşan tarım arazilerinde yem bitkileri daha güçlü şekilde gelişiyor, üreticinin verim beklentisi yükseliyor.

Kandıra Selimköy Mahalle Muhtarı olan ve aynı zamanda üretim yapan Emin Akçay, Büyükşehir Belediyesi'nin tohum ve sulama desteklerinin üretim açısından önemli bir imkân sağladığını belirterek şunları söyledi:

'50 dönüm arazimizde önce süt otu ektik ve hasadını yaptık. Ardından aynı yere silajlık mısır ektik. Daha önce sulama imkânımız olmadığı için yılda bir ürün alabiliyorduk. Sulama kanalının tamamlanmasıyla birlikte topraklarımız suya kavuştu. Şimdi ilk ürünün ardından ikinci ürünü de yetiştirebiliyoruz. Bu hem verimimizi hem de kazancımızı artırdı.' Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu desteğinin maliyetleri önemli ölçüde düşürdüğünü vurgulayan Akçay, 'Destekleri ve sulama yatırımları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyoruz' dedi.