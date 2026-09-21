İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 100 elektrikli araçtan oluşan filosu bugüne kadar 7,5 milyon kilometre yol kat etti. Fosil yakıtlı araçlara göre yakıt maliyetinde yüzde 81 tasarruf sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yılbaşında hizmete aldığı Elektrikli Araç Bakım Atölyesi ile bakım ve onarım giderlerini de yaklaşık 5 kat düşürdü.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, elektrikli araç yatırımlarıyla çevresel kazanımı ekonomik tasarrufla birleştirdi. Belediye bünyesindeki 100 elektrikli araç bugüne kadar 7 milyon 500 bin kilometre yol kat ederken, toplam elektrik gideri 5 milyon 103 bin TL oldu. Fosil yakıtlı araçlara kıyasla yakıt maliyetinde yüzde 81 tasarruf sağlandı. Yılbaşında faaliyete alınan Elektrikli Araç Bakım Atölyesi ile bakım giderleri de yaklaşık 5 kat düşürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Otomotiv Şube Müdür Vekili Mehmet Meral, elektrikli araç filosunun ulaştığı büyüklüğe dikkat çekti. Sürdürülebilir ulaşım vizyonu doğrultusunda Elektrikli Araç Bakım Atölyesi ile araçların bakım ve onarımlarını artık kurum bünyesinde yaptıklarını dile getiren Meral, yılda yaklaşık 350 araçlık bakım ve onarım kapasitesine sahip olduklarını aktardı. Meral, 'Araçlarımızın bakım ve onarımlarının yüzde 90'a yakınını artık kendi atölyemizde gerçekleştiriyoruz. Periyodik bakımlarını 15 bin kilometrede bir gerçekleştiriyoruz. Dış servis bağımlılığımızı azaltarak bakım ve onarım maliyetlerimizi düşürdük. Aynı zamanda araçlarımızın serviste bekleme süresini kısaltarak görevde kalma sürelerini artırdık. Eğittiğimiz teknik personelimizle kurumumuzun bu alandaki kapasitesini de güçlendiriyoruz. Böylece araçlarımızın daha uzun süre kullanılmasını sağlarken belediyemize uzun vadede önemli bir ekonomik katkı sunuyoruz' diye konuştu.

'BAKIMLARI 5 KAT DAHA DÜŞÜK MALİYETLE YAPIYORUZ'

Yetkili servis maliyetlerinin yüksek olması ve araçların servis sürecinde görevden uzak kalmasının önemli bir kayıp yarattığını belirten Meral, 'Kendi atölyemizde gerçekleştirdiğimiz bakımları yaklaşık 5 kat düşük maliyetle yapıyoruz. Böylece hem bütçemize katkı sağlıyor hem de araçlarımızı çok daha kısa sürede yeniden göreve çıkarıyoruz' dedi.

YAKIT MALİYETİNDE YÜZDE 81 TASARRUF

Elektrikli araçların işletme maliyetinde de önemli tasarruf sağladığını vurgulayan Meral, 'Fosil yakıtlı araçlarla karşılaştırdığımızda yakıt maliyetinde yüzde 81 oranında azalma olduğunu gördük. Bu da yakıt maliyetlerimizi yaklaşık 5 kat düşürüyor. Bu nedenle atölyemizin kapasitesini, teknik personelimizin sayısını ve filomuzdaki elektrikli araç sayısını artırmanın kurumumuza daha fazla fayda sağlayacağını düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçların çevresel ve ekonomik avantajlarını büyütmeyi hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte atölyenin bakım kapasitesini ve bu alanda görev yapan eğitimli teknik personel sayısını artırmayı amaçlıyor. Elektrikli araç filosunun genişletilmesiyle hem fosil yakıt tüketiminin ve karbon salımının azaltılması hem de belediyenin araç işletme ve