Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren ve 112 meslekteki yetki alanıyla Türkiye'nin en büyük belgelendirme merkezi konumunda bulunan BTSO MESYEB, bugüne kadar 135 bini aşkın çalışanı belgelendirerek iş dünyasının nitelikli insan kaynağı ihtiyacına stratejik bir katkı sunuyor.

BURSA (İGFA) - Firmaların rekabet gücünü artırmak, çalışanların bilgi ve becerilerini ulusal standartlara ulaştırmak ve daha güvenli çalışma ortamları oluşturmak amacıyla hayata geçirilen BTSO MESYEB, Türkiye genelinde geniş bir hizmet ağına ulaştı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen ulusal standartlar doğrultusunda faaliyet yürüten merkez, iş dünyasının nitelikli iş gücü ihtiyacına doğrudan çözüm sunuyor. İnşaat, otomotiv, tekstil, asansör, elektrik-elektronik, kişisel hizmetler, lojistik, maden, metal, enerji ile kimya, petrol, lastik ve plastik olmak üzere 11 farklı sektörel grupta faaliyet gösteren BTSO MESYEB, toplam 112 meslekte yetki sahibi durumunda. Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin 60'tan fazla ilinde sınav ve belgelendirme hizmeti sunan merkez, 135 bini aşkın çalışanın mesleki yeterlilik belgesi almasını sağladı. Gerçekleştirilen bu faaliyetlerle çalışanların yetkinlikleri güvence altına alınırken, iş kazalarının azaltılması ve iş sağlığı ile güvenliği bilincinin yaygınlaştırılmasına da önemli bir katkı sunuluyor.





'Nitelikli İnsan Kaynağını Üretimin Merkezine Yerleştiriyoruz'

Küresel rekabet ortamında teknoloji yatırımları kadar nitelikli insan kaynağının da belirleyici bir rol üstlendiğini söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, mesleki yeterlilik sisteminin işletmelere kalite, verimlilik ve iş güvenliği bakımından büyük kazanımlar sağladığını vurguladı. Burkay, değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü: 'Üretimde güçlü olmanın yolu, işi doğru bilgi ve yetkinlikle yapan insan kaynağından geçiyor. MESYEB'i bu vizyonla, iş dünyamızın ihtiyaçlarına cevap veren öncü bir merkez olarak kurduk. Bugün 112 meslekte sahip olduğumuz yetkiyle Türkiye'nin zirvesindeyiz. Ülke genelinde 135 bini aşkın çalışanımızın mesleki yeterliliğini belgelendirerek hem çalışanlarımızın kariyerine değer kattık hem de firmalarımızın üretim standartlarını yükselttik. Önümüzdeki süreçte de iş dünyamızın ihtiyaç duyacağı yeni alanlarda yetkinliklerimizi genişletmeye devam edeceğiz.'