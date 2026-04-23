İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, İzmir Ege Medya Platformu üyesi gazeteci ve yazarlarla bir araya gelerek üniversitenin mevcut durumu, gelecek projeleri ve eğitim vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Selim Karahasanoğlu, üniversitenin güçlü akademik kadrosu, büyüyen kampüs yatırımları ve yapay zekaya açık vizyonuyla İzmir'de önemli bir eğitim merkezi olma yolunda ilerlediğini açıkladı.

10 fakültesi ve 13 bin öğrencisiyle 10 yıllık bir geçmişe sahip olan üniversite, fiziksel altyapısını güçlendirerek İzmir'in en önemli eğitim kurumlarından biri olma yolunda ilerliyor. İzmir Medya Platformu Üyesi gazeteci yazarlar ile bir araya gelerek Üniversitenin gelecek vizyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Üniversitenin en büyük projelerinden biri olan Uzundere Kampüsü'nde çalışmaların hız kazandığını açıkladı.

Rektör Karahasanoğlu, 383 dönümlük bir arazi üzerine kurulan kampüste, Merkezi Derslikler binası inşaatının 21 Mayıs tarihinde tamamlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerine açılacağını belirterek, halihazırda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin geçici binalarda hizmet verdiğini hatırlattı. Karahasanoğlu, yeni binaların tamamlanarak hizmete girmesiyle Uzundere Kampüsü'nde önemli bir ilerleme kaydedileceğine vurgu yaptı.

Yapay Zeka: 'Fırsat Barındırıyor'

Eğitim dünyasında mesafeli yaklaşılan öğrencilerin yapay zeka kullanımı konusuna da değinen Karahasanoğlu, bu teknolojiden çekinmek yerine doğru kullanımla sunduğu fırsatları yakalamanın gerektiğini belirtti. Yapay zekanın akademik dünyada bir literatür tarama fırsatı olarak değerlendirilebileceğine işaret eden Rektör Karahasanoğlu, 'Başlı başına olumsuz olarak nitelendirmek doğru değil; tam tersi, onu kullanmayı bir fırsat olarak değerlendirmek gerekir' dedi.

Karahasanoğlu, akademik dürüstlük konusunda ise hocalara güvendiğini, alanına hakim bir akademisyenin öğrencinin sunduğu çıktının güvenilirliğini her zaman test edebileceğini vurguladı.

İDÜ Yayınları ve Mağazası

Üniversite yayıncılığına büyük önem verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Karahasanoğlu, İzmir Demokrasi Üniversitesi Yayınlarını kurmayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, kampüs girişinde kurulacak 'İDÜ Mağaza' ile üniversitenin yayınlarını ve materyallerini hem öğrencilerle hem de ziyaretçilere sunmayı planladıklarını belirtti.

Güçlü Akademik Kadro ve Uygulamalı Eğitim

Üniversitenin 470 civarında akademisyen ve toplamda 700'ü aşkın personel ile hizmet verdiğini kaydeden Rektör Karahasanoğlu, kadronun Türkiye'nin en iyi okullarından gelen nitelikli isimlerden oluştuğunu söyledi. Eğitim kalitesinin üst düzeyde olduğunu belirten Karahasanoğlu, uluslararası yayın başarısının da oldukça yüksek olduğunu dile getirerek, üniversitenin daha önce yetiştirdiği öğrencilerin yurt dışında teknoloji firmaları kurarak elde ettikleri başarıların, İDÜ'nün eğitimdeki doğru planlamalarının bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Sağlıkta İş Birliği ve Yeni Bölümler

Sağlık alanında Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi ile yapılan afiliasyon modeli sayesinde öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığını belirten Karahasanoğlu, Uzundere'de de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin hizmet verdiğini hatırlattı. Mevcut altyapı sorunları nedeniyle yeni bölüm açma konusunda temkinli olduklarını ifade eden İDÜ Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, altyapı tamamlandığında yapay zeka ve teknoloji bölümlerinin gündeme geleceğini işaret etti.

Medya buluşmasına Üniversite Genel Sekreter V. Prof. Dr. Mikail Acıpınar ve rektör yardımcısı Prof. Dr. Ecehan Aras'ta da katıldı.

Toplantı sonunda İzmir Ege Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan, özgün bir mesleki yapılanma olarak üniversitenin projelerini yakından tanımaktan mutluluk duyduklarını belirterek Rektör Karahasanoğlu'na teşekkür etti.