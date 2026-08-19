Reklam Kurulu'nun Ağustos ayı toplantısında mevzuata aykırı 87 dosyaya toplam 32 milyon 683 bin 631 lira idari para cezası kesildi. 2026'nın ilk 8 ayında uygulanan toplam ceza 218,4 milyon liraya ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kurulun 13 Ağustos 2026'da gerçekleştirilen 372'nci toplantısında 105 dosya görüşüldü. Mevzuata aykırı bulunan 87 dosya için toplam 32 milyon 683 bin 631 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Böylece 2026 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 26 bin başvuru değerlendirilirken, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle kesilen toplam ceza 218 milyon 478 bin 14 liraya yükseldi.

TÜKETİCİ YORUMUNU YAYINLAMAYANA 2,1 MİLYON LİRA CEZA

Kurulun gündemindeki dosyalardan birinde, tüketicinin satın aldığı ürünle ilgili yorumunun, somut bir gerekçe gösterilmeden şirket kurallarına aykırı olduğu ileri sürülerek internet sitesinde yayınlanmadığı belirlendi.

Yorumun içeriğinde değişiklik yapılmadan başka bir kategori altında yayınlanmasının mümkün olmasına rağmen tüketiciye ek sorumluluk yüklenerek yorumun reddedilmesi haksız ticari uygulama sayıldı. Şirkete 2 milyon 167 bin 412 lira idari para cezası verildi.

TEK RESTORAN, ÇOK SAYIDA SAHTE İŞLETME

Bir başka incelemede ise gerçekte tek bir restoran bulunmasına rağmen çevrim içi yemek siparişi platformlarında farklı işletme isimleri ve sahte adresler kullanıldığı tespit edildi. Uygulamanın tüketicilerde farklı adreslerde faaliyet gösteren bağımsız işletmeler bulunduğu algısı oluşturduğu, tüketicileri yanıltarak haksız rekabete yol açtığı değerlendirilerek iki şirket hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Kurul ayrıca 'çerez tatlısı' adıyla satılan bir ürünün ambalajındaki görselleri de inceledi. Üründe yüzde 49,5 oranında yer fıstığı bulunmasına rağmen ambalajda fındık, Antep fıstığı ve kayısı çekirdeği görsellerinin öne çıkarıldığı belirlendi. İçeriğinde daha düşük oranlarda bulunan bileşenlerin görsellerle ön plana çıkarılmasının, tüketicide ürünün içeriğine ilişkin yanıltıcı algı oluşturabileceği değerlendirilerek uygulamaya idari para cezası verildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve doğru bilgiye ulaşabilmesi amacıyla denetim ve yaptırımların sürdürüleceğini bildirdi.