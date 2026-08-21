TÜİK'in İşgücü Girdi Endeksleri verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında istihdam ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,7 artarken, brüt ücret-maaş endeksi yüzde 35,8 yükseldi. Saatlik işgücü maliyeti ise yıllık bazda yüzde 34 arttı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri verilerini açıkladı. Veriler, ikinci çeyrekte istihdam ve çalışılan saatlerde sınırlı artış yaşanırken, ücretler ve özellikle işgücü maliyetlerinde yüksek oranlı yükselişlerin sürdüğünü ortaya koydu.

İstatistiki verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde istihdam sanayide yüzde 2,2 azalırken, inşaatta yüzde 5, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 3,1 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT YÜZDE 2,7 ARTTI

Toplam çalışılan saat endeksi de yıllık bazda yüzde 2,7 yükseldi. Sanayide yüzde 0,2, inşaatta yüzde 7,3, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 3,1 artış kaydedildi.

Brüt ücret-maaş endeksindeki yıllık artış ise yüzde 35,8 oldu. Bu oran sanayide yüzde 33,2, inşaatta yüzde 38,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37,1 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ÇEYREKLİK BAZDA DA ARTTI

İstihdam endeksi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı. Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 0,1 düşüş görülürken, inşaat sektöründe yüzde 2,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,9 artış kaydedildi.

Çalışılan saat endeksi de çeyreklik bazda yüzde 1,2 yükseldi. İnşaat sektöründeki yüzde 7,1'lik artış dikkat çekti.

Brüt ücret-maaş endeksi ise ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 8 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİNDE YÜZDE 34 ARTIŞ

TÜİK verilerine göre saatlik işgücü maliyeti endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34 arttı.

Sektörler bazında yıllık artış sanayide yüzde 34, inşaatta yüzde 30,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 35,3 oldu.

Saatlik işgücü maliyeti çeyreklik bazda ise yüzde 7 arttı.

SAATLİK KAZANÇ YÜZDE 32,3 YÜKSELDİ

Saatlik kazanç endeksi de yıllık bazda yüzde 32,3 arttı. Sanayide ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış yüzde 33 olurken, inşaat sektöründe yüzde 28,9 olarak gerçekleşti. Çeyreklik bazda saatlik kazanç endeksi yüzde 6,8 yükseldi.

İşgücü maliyetindeki en yüksek yıllık artışlardan biri, saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksinde görüldü. Endeks, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 42,9 arttı. Söz konusu artış sanayide yüzde 38,8, inşaatta yüzde 36,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 47,2 oldu.

Çeyreklik bazda ise saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti yüzde 8,2 arttı.