ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) faaliyetlerini konu alan 'CİMER Bülten'in temmuz sayısının yayımlandığını açıkladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CİMER'in temellerinin 1994 yılında atıldığını hatırlatarak, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimde önemli kanallardan biri olmayı sürdürdüğünü belirtti.

'VATANDAŞ ODAKLI ÇABALARA KATKI SAĞLAYACAK'

CİMER'in kamu hizmetlerinin sunumunda yürüttüğü çok yönlü iletişim faaliyetlerinin ve bu çalışmaların kamu hizmetlerine yansımalarının kamuoyuyla paylaşılması amacıyla hazırlanan bültenin, İletişim Başkanlığının aylık yayınları arasında yer aldığını belirten Duran, temmuz sayısının da yayımlandığını bildirdi. Duran, bültenin iletişim ve koordinasyondan icraata uzanan süreçte vatandaş odaklı çalışmalara katkı sağlamasını temenni etti.

CİMER'in vatandaşların kamu kurumlarıyla iletişim kurmasını sağlayan önemli mekanizmalardan biri olduğunu vurgulayan Duran, bülten aracılığıyla yürütülen çalışmaların kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Söz konusu CİMER Bülten'e ulaşmak için tıklayabilirsiniz