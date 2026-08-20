Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2025 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 369 milyon dolarlık ihracatına 265 milyon dolar katkı sağlayan Afyonkarahisar, Kütahya ve Ankara merkezli 89 üyesi için 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni' düzenledi.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği, 'Sektörün Geleceğini Birlikte Şekillendiriyoruz' mottosuyla 2026-2030 çalışma dönemine mermerin başkenti Afyonkarahisar'dan start verdi.

Ayfonkarahisar'da Korel Thermal Otel'de düzenlenen 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde ilk üçte Şuayp Demirel, Tureks-GM Mermer Granit ve Bazalto Madencilik firmaları yer aldı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, ödül töreni öncesinde 'Sektörün Geleceğini Birlikte Şekillendiriyoruz' mottosuyla Afyonkarahisar, Kütahya, Ankara ve Uşaklı üyeleriyle 'Üye Buluşması Toplantısı'nda bir araya geldi.

Açık mikrofon formatında gerçekleştirilen üye buluşmasında orman izinleri ve maden ruhsatları başta olmak üzere sektörün gündemindeki konular ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Devran Ünlü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Dairesi Başkanı Fatih Selimoğlu, TÜMMER Başkanı Hanefi Şimşek, EMİB Başkan Yardımcıları İbrahim Altınpınar ve Faik Tokatlıoğlu. Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Ankara'da yerleşik EMİB üyesi maden ihracatçıları katıldı.

Son 1 yıllık dönemde ihracatlarını yüzde 13'lük artışla 1 milyar 369 milyon dolardan 1 milyar 519 milyon dolara taşıdıklarını dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, ihracatta yeni hedeflerinin 2 milyar dolara ulaşmak olduğunu vurguladı.

'Dünya ticaretinin hızla değiştiği, maliyet ve finansman baskılarının arttığı, jeopolitik gelişmelerin ihracat pazarlarını etkilediği bir dönemde geçmişte yaptıklarımızı tekrar etmenin yeterli olmadığının farkındayız' tespitinde bulunan Alimoğlu, 2026-2030 döneminde daha seçici, daha veriye dayalı, ölçülebilir ve üyelerimize daha fazla somut fayda sağlayan bir çalışma modeli oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, 'Sektör paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz stratejik çalışma sonucunda beş temel öncelik belirledik. İlk önceliğimiz, markalaşma ve katma değerli üretim. Türk doğal taşının dünya pazarlarındaki gücünü yalnızca rezervlerimizle değil; tasarım, inovasyon ve marka değeriyle de artırmak istiyoruz. Bu kapsamda AMORF Tasarım Yarışması ve TURQUALITY çalışmalarımızı daha geniş sektör katılımıyla geliştireceğiz. Yeni pazarlar ve ihracatın çeşitlendirilmesi için daha somut adımlar atacağız. Artık 'hangi fuara gidelim?' sorusundan çok, 'hangi ürünümüz için hangi pazarda hangi alıcıya ulaşmalıyız?' sorusuna odaklanacağız. Fuarlarımızı ve ticaret heyetlerimizi veriye dayalı planlayacak, hedef alıcılarımızı faaliyetlerden önce daha büyük bir özenle belirleyeceğiz' diye konuştu.