Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin düşük borçluluk seviyesinin küresel risklere karşı önemli bir direnç sağladığını belirtti. Kamu, finansal sektör, özel sektör ve hanehalkının toplam borcunun milli gelire oranı Türkiye'de yüzde 91 olurken, bu oran gelişmekte olan ülkelerde yüzde 229, dünya genelinde ise yüzde 306 seviyesinde bulunuyor.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin borçluluk oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, düşük borçluluğun Türkiye ekonomisinin direncini artıran önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, kamu, finansal sektör, özel sektör ve hanehalkının toplam borcunun milli gelire oranının Türkiye'de yüzde 91 olduğunu açıkladı. Bu oranın gelişmekte olan ülkeler ortalamasında yüzde 229, dünya genelinde ise yüzde 306 seviyesinde bulunduğuna dikkat çekti.

KAMU BORCU TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEDE

Bakan Şimşek, kamu borcunun GSYH'ye oranının 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 23,1 ile tarihi düşük seviyeye gerilediğini ifade etti. Brüt dış borç stokunun ise yılın ikinci çeyreği itibarıyla 539 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Şimşek, dış borcun milli gelire oranının yüzde 31,8 seviyesinde yatay seyretmesinin beklendiğini kaydetti.

Bakan Şimşek, zorlu küresel ekonomik koşullarla mücadelede Türkiye'nin düşük borçluluk düzeyinin ekonomiye önemli bir esneklik sağladığını vurguladı.