Özlü Mühendislik, tasarım ve üretim süreçlerini aynı dijital altyapıda buluşturan üç boyutlu model görüntüleme sistemini devreye aldı. Yeni uygulamayla üretim sahasındaki teknik ekipler, imal edilecek makine ve parçaları kâğıt üzerindeki çizimler yerine doğrudan üç boyutlu dijital modeller üzerinden inceleyebiliyor.

BURSA (İGFA) - Üretim alanındaki bilgisayarlardan erişilebilen sistem sayesinde operatörler, makine modellerini 360 derece döndürebiliyor, kesit alarak iç mekanizmaları görüntüleyebiliyor ve parçaların birleşim noktalarını ayrıntılı biçimde değerlendirebiliyor. Böylece karmaşık makine sistemlerinin üretim öncesinde daha doğru anlaşılması, uygulama sürecindeki hata riskinin azaltılması ve imalatın daha kontrollü ilerlemesi amaçlanıyor.

Dijital altyapı, tasarım biriminde yapılan güncellemelerin üretim sahasına hızlı şekilde aktarılmasını da sağlıyor. Teknik ekiplerin güncel veriler üzerinden çalışmasıyla eski çizim veya revizyonlardan kaynaklanabilecek sorunların önüne geçilmesi hedeflenirken, tasarım ve üretim birimleri arasındaki iletişim de güçlendiriliyor.

Uygulama, kaynakların verimli kullanılması açısından da önemli kazanımlar sunuyor. Montaj çizimlerinin sürekli olarak basılmasına duyulan ihtiyacın azalması, gereksiz kâğıt tüketiminin önüne geçerken teknik dokümanların dijital ortamda güncel ve erişilebilir tutulmasına imkân sağlıyor.

Özlü Mühendislik Tasarım ve Ar-Ge Mühendisi Recep Salih Öz, çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Amacımız, tasarım ve üretim süreçlerini yalın ve hızlı hâle getirerek karmaşıklığı azaltmak ve ürün kalitesini artırmak. Dijitalleşmenin sunduğu imkânlardan yararlanarak teslimat hızımızı ve müşteri memnuniyetini geliştirmeyi hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Özlü Mühendislik, hayata geçirdiği dijital entegrasyon modeliyle üretim süreçlerini daha hızlı, izlenebilir ve verimli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.