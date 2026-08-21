Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması yeni bir operasyonla gündeme geldi. Soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduklarının belirlenmesi üzerine takip altına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yerleri tespit edilen iki şüpheli, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Ancak operasyonun dikkat çeken yönü yalnızca iki firarinin yakalanması olmadı. Soruşturma dosyasına yansıyan kaçış organizasyonuna ilişkin ayrıntılar da dikkat çekti.

Firari iki isim Bozburun’da bulundu

Edinilen bilgilere göre Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarına ilişkin bilgi üzerine güvenlik birimleri çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı tespitlerin ardından durum Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde takip edildi. Şüphelilerin Marmaris'in Bozburun bölgesinde bulunduğunun belirlenmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. İki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçışta kullanılan araçta dikkat çeken ayrıntı

Operasyonun ardından soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri kullanılan araçla ilgili ortaya çıktı. Basına yansıyan bilgilere göre, şüphelilerin yurt dışına kaçış hazırlığında kullandıkları belirlenen lüks aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu tespit edildi. Bu ayrıntı soruşturmanın bundan sonraki aşaması açısından önem taşıyor. Çünkü aracın kim tarafından, hangi koşullarda kullanıma verildiği ve kaçış organizasyonunda nasıl bir rol üstlendiği de araştırılabilecek başlıklar arasında. Burada özellikle altı çizilmesi gereken nokta şu: Aracın tahsisli olması tek başına herhangi bir kişinin suçla bağlantısını göstermez. Bu nedenle aracın kullanımına ilişkin hukuki sorumluluk ve bağlantılar, soruşturma makamlarının yapacağı incelemeler sonucunda ortaya çıkacak.

Dosyada 200 kilo külçe altın gündeme gelmişti

Alihan Kuriş soruşturmasını son günlerde Türkiye gündemine taşıyan en önemli gelişmelerden biri de Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalarda ele geçirilen yüksek miktardaki altın olmuştu. Alınan bilgiye göre, firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalarda tek bir adreste yaklaşık 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Bu arada Kuriş'le bağlantılı olduğu kaydedilen bir depoda 206 kilogram külçe altının yanı sıra 358 bin dolar ve 102 bin euro bulunduğu bilgisi yer aldı. Altınların kaynağına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Bu gelişme, firari şüphelilerin daha sonra yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarının tespit edilmesiyle birlikte dosyadaki mali boyutu da yeniden gündeme getirdi.

Soruşturma yalnızca kaçış iddiasından ibaret değil

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüpheliler hakkında farklı suçlamalar bulunuyor. Dosyada;

Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği,

Nitelikli dolandırıcılık,

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet,

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

gibi suçlamaların araştırıldığı bildiriliyor.

Soruşturmanın mali boyutunun yanı sıra firari şüphelilerin bulunması ve yurt dışına çıkış hazırlığı iddiası da dosyaya yeni bir boyut kazandırmış durumda.

Hilmi Tuna Kuriş neden aranıyordu?

Hilmi Tuna Kuriş, soruşturma kapsamında aranan ve daha önce firari olduğu bildirilen isimlerden biriydi.

Dosyada Alihan Kuriş'in kardeşi olarak geçen Hilmi Tuna Kuriş'in bazı ticari faaliyetlerle bağlantısı da soruşturma kapsamında inceleniyor.

Habertürk'ün soruşturma dosyasına ilişkin aktardığı bilgilere göre Kuriş'in Yılmaz Kimya'nın yönetim kurulu üyesi olduğu ve 19 Kasım 2025 tarihinden itibaren bu görevi yürüttüğünün belirlendiği kaydedildi.

Aynı soruşturma kapsamında bu şirketle bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda yüksek miktarda altın ve döviz ele geçirildiği bildirildi.

Bir başka aramada silahlar da ele geçirilmişti

Soruşturmanın önceki aşamalarında Hilmi Tuna Kuriş'in adresinde yapılan aramalarda silah ve mühimmat da gündeme gelmişti. 14 Ağustos tarihli haberlerde, aramalarda 13 tabanca ile mühimmat ve şarjörlerin ele geçirildiği bilgisi yer aldı. Böylece soruşturmanın; para trafiği + altın + şirketler + silahlar + firari şüpheliler + yurt dışına kaçış hazırlığı başlıkları üzerinden genişlediği görülüyor.

Bozburun operasyonu soruşturmanın seyrini değiştirebilir

Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yakalanması, soruşturma açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Çünkü firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanması, savcılık ve emniyetin soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaşmasının önünü açabilir. Özellikle; Kaçış organizasyonunu kim planladı? Şüpheliler yurt dışına hangi yöntemle çıkmayı planlıyordu? Bozburun neden seçildi? Kullanılan araç kim tarafından temin edildi? Kaçış hazırlığında başka isimler rol aldı mı? soruları soruşturmanın bundan sonraki aşamasında önem kazanacak.

Soruşturmanın mali ayağı da mercek altında

Dosyanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise yüksek miktardaki altın ve döviz. Yaklaşık 200 kilogramlık külçe altının kaynağına ilişkin soruşturmanın yanı sıra şirketler arasındaki para hareketlerinin de incelendiği bildiriliyor. Bu nedenle Bozburun'daki yakalama yalnızca iki firarinin ele geçirilmesi olarak görülmemeli. Şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte soruşturmanın mali ağının ve olası bağlantılarının daha ayrıntılı şekilde incelenmesi bekleniyor.

Şimdi gözler adli süreçte

Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yakalanmasının ardından adli işlemler başlayacak. Şüphelilerin ifadeleri, soruşturma dosyasındaki diğer delillerle birlikte değerlendirilecek. Bozburun'daki operasyonun ardından özellikle kaçış organizasyonunun ayrıntılarının ve kullanılan aracın soruşturma içindeki yerinin netleşmesi bekleniyor. Şimdilik dosyanın kamuoyuna yansıyan bölümü oldukça dikkat çekici: Milyarlarca liralık altın iddiası... Silahlar... Şirketler ve para trafiği... Firari şüpheliler... Ve son olarak: Bozburun'da deşifre edilen yurt dışına kaçış hazırlığı... Alihan Kuriş soruşturmasında dosyanın henüz kapanmadığı, aksine yeni gözaltılar ve yeni bağlantılarla daha da genişleyebileceği görülüyor.