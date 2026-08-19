Kayseri Kocasinan Belediyesi, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi, arıcılığın geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir kaynaklarının artırılması amacıyla hayata geçirdiği örnek çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, mahalle muhtarı ve çiftçilerle birlikte Obruk Mahallesi'ndeki karabuğday hasadına katıldı.

Tarımda üretim çeşitliliğini artırmak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve bölgenin sahip olduğu potansiyeli daha ileri taşımak için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Bu adımı atarken iki büyük hedefimiz var. Birincisi, bölgemizi arıcılık ve bal üretiminde bir merkeze dönüştürmek. İkincisi ise şehrimize sağlıklı, glutensiz yeni bir tarım ürünü kazandırmak.' diye konuştu.

'GELECEĞİN ÜRETİM MODELİNİ YEŞERTİYORUZ'

Greyçev, karabuğday olarak bilinen ürünün Kocasinan'daki ilk uygulamasını Obruk Mahallesi'nde gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: 'Greyçev, karabuğday olarak bilinen bu ürünün Kocasinan bölgesindeki ilk uygulamasını Obruk Mahallesi'nde gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayı, bölgede arıcılığın gelişmesi ve daha fazla bal üretiminin sağlanması amacıyla başlattık. Bu, glutensiz bir buğday. Geçmişte bildiğimiz ve taş değirmenlerde öğütülen buğdaylar gibi geleneksel yöntemlerle değerlendirilebilecek bir ürün. Yani ata tohumu niteliğinde bir ürün elde etmiş olacağız. Tarım Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız ve bölgedeki çiftçilerimizle birlikte, el birliğiyle kurulacak bir kırsal kalkınma kooperatifi sayesinde çiftçimizin kazancının artmasını, ürettikleri ürünlerin daha değerli ve kıymetli hâle gelmesini hedefliyoruz.'

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise Kocasinan Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen çalışmanın hem karabuğday üretimi hem de arıcılık açısından önemli olduğunu vurguladı.

Karabuğday ekiminin deneme amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş de çalışmanın iki önemli amaca hizmet ettiğine dikkat çekerek, ' Amacımız hem arıcılığın geliştirilmesi hem de ata tohumunun çoğaltılmasıdır.' dedi