TÜİK, Temmuz 2026 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. YD-ÜFE yıllık yüzde 29,67, aylık yüzde 2,51 yükseldi. En dikkat çekici artış ise yıllık yüzde 77,63 ile enerji grubunda görüldü.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre YD-ÜFE, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,51, 2025 yılı aralık ayına göre yüzde 20,80, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,67 arttı. 12 aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 31,99 oldu.

ENERJİDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 77,63

Sanayinin iki sektöründe yıllık bazda fiyat artışı kaydedildi. Madencilik ve taş ocakçılığında artış yüzde 38,81, imalatta ise yüzde 29,50 oldu.

Ana sanayi grupları içerisinde en yüksek yıllık artış yüzde 77,63 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 31,38 ile dayanıksız tüketim malları, yüzde 30,24 ile ara malları, yüzde 28,92 ile dayanıklı tüketim malları ve yüzde 18,79 ile sermaye malları izledi.

İMALAT FİYATLARI AYLIK YÜZDE 2,55 ARTTI

Aylık değişimlere bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,32 düşüş, imalat sektöründe ise yüzde 2,55 artış görüldü. Ana sanayi gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 13,22 ile enerjide kaydedildi. Ara malları yüzde 2,09, dayanıksız tüketim malları yüzde 1,76, sermaye malları yüzde 1,36 ve dayanıklı tüketim malları yüzde 1,01 arttı.