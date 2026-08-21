Tüketici Güven Endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 90,8'e yükseldi. Hanenin mevcut maddi durumu ve gelecek 12 aya ilişkin ekonomik beklentilerde de artış kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında yükseldi.

Temmuz ayında 89,8 olan endeks, Ağustos'ta yüzde 1 artışla 90,8 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMUNDA ARTIŞ

Alt endekslere bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks Ağustos ayında 75,4 olarak hesaplandı. Bu değer, temmuzdaki 74,5 seviyesine göre yüzde 1,2 artışa işaret etti.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise 91,4'ten 93,1'e yükseldi. Böylece söz konusu endekste aylık bazda yüzde 1,9 artış görüldü.

EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ DE YÜKSELDİ

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi de ağustosta arttı. Temmuz'da 88,3 olan endeks, yüzde 1,2 yükselişle 89,4 seviyesine çıktı.

Dayanıklı tüketim mallarına gelecek 12 aylık dönemde harcama yapma düşüncesini ölçen endeks ise değişmedi. Temmuz ayında 105,1 olan endeks, ağustosta da 105,1 olarak kaydedildi.