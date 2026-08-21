ANKARA (İGFA) - 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için hazırlıklar sürerken Keçiören Belediyesi'ni temsil edecek takımlara tam destek verildi.

Keçiören Belediyesi TEKNOMER tarafından, TEKNOFEST'e katılmak üzere başvuran lise ve üniversite takımlarına malzeme temini, tesis kullanımı, mentorluk ve test alanı desteği gerçekleştirdi.

2026 TEKNOFEST'e katılacak olan 19 takıma toplam 1 milyon 200 bin Türk lirası malzeme desteği sağlayan TEKNOMER, farklı alanlarda yarışacak takımlara su altı pervaneleri, roket parçaları, servo motorlar, elektronik kartlar, kimyasal malzemeler, transistör, direnç, mosfet, voltaj düşürücü, 3D yazıcı ve takım çantaları temin etti.

'HER ZAMAN GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ'

TEKNOFEST 2026 yarışmacılarına yönelik malzeme destek programında konuşan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Muhlis Çiftçi, geleceğin mühendislerine ve bilim insanlarına yol göstermeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: 'Teknoloji merkezimizde gençlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Buradaki tüm çalışma arkadaşlarımız birçok projede yer alıp tecrübe edinmiş, daha önceki yarışmalarda da birçok takıma destek vermiş kıymetli bir ekip. Bu ekiple birlikte sizleri TEKNOFEST başta olmak üzere birçok alanda destekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de her zaman neye ihtiyacınız olursa yanınızdayız. Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan da teknoloji alanında çalışan gençlerin her zaman yanında. İnşallah Şanlıurfa'da düzenlenecek olan TEKNOFEST'te sizlerin destekçisi olacağız.'