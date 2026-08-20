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Mazotta eşel mobil kapsamında atılan son adımla küresel enerji piyasalarındaki olağanüstü şokun vatandaşlara yansımasının sınırlandırıldığını ifade eden Bakan Şimşek, uygulamanın aynı zamanda bütçe disiplininin korunmasına katkı sağladığını belirten Şimşek, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin yakından takip edildiği mesajını verdi.

Bakan Şimşek, mazot ile Brent petrol arasındaki fiyat marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıktığını ve varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini belirtti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savaş dönemi zirvesine kıyasla ham petrol fiyatlarının belirgin şekilde gerilediğine ancak taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin arz sıkışıklığına yol açması nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskının devam ettiğine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji piyasalarındaki arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskının sürdüğünü belirtti. Şimşek, mazot-Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini açıkladı.

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