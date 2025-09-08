TÜİK verilerine göre, altın uzun vadede yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 kısa vadede yüksek getiri sağladı. Amerikan Doları ve Euro ise genel olarak kayıp yaşattı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025’e ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık bazda yapılan değerlendirmelerde, BIST 100 endeksi ve külçe altın öne çıktı.

Aylık bazda en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,15, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,60 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,77, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,71 getiri sağlarken; külçe altın yüzde 0,33, Amerikan Doları yüzde 0,95 ve Euro yüzde 1,39 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 1,21, DİBS yüzde 1,15, külçe altın yüzde 0,10 getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,52, Euro yüzde 0,96 kaybettirdi.

Üç aylık dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile yüzde 10,82, TÜFE ile yüzde 12,12 oranlarında en yüksek reel getiriyi sağladı. Amerikan Doları ise Yİ-ÜFE ile yüzde 1,47, TÜFE ile yüzde 0,31 oranlarında en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 12,64, TÜFE ile yüzde 14,14 oranlarında en yüksek reel getiri sağlarken; DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 2,91, TÜFE ile yüzde 1,63 oranlarında en çok kaybettirdi.

Yıllık bazda külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 30,44, TÜFE ile yüzde 22,80 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi yüzde 14,65, DİBS yüzde 3,70, Euro yüzde 2,36 getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 3,11, BIST 100 yüzde 11,02 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 7,94 getiri sağlarken; DİBS yüzde 2,38, Euro yüzde 3,63, Amerikan Doları yüzde 8,79, BIST 100 yüzde 16,23 kaybettirdi.