Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehre değer katan vizyon projelerinden biri olarak hayat bulan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların uğrak yeri oldu. Millet bahçesini dolduran ve aileleri ile keyifli bir şekilde vakit geçiren vatandaşlar, Kayseri'ye nefes olan bu önemli yatırımdan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde Kayseri'ye kazandırılan Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, her zaman olduğu gibi bayramda da dolup taşıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın girişimleri ve gayretleri neticesinde 1 milyon 260 bin metrekarelik alanı içerisinde 1 milyon metrekare yeşil alanı ile Kayseri'ye adeta nefes olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların bayram sevincine ortak oluyor.

Bayramı ve tatili fırsat bilen vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne akın ederken, özellikle çocuklar millet bahçesinin tadını çıkarıyor. Minikler oyun alanlarında, gençler spor tesislerinde, yetişkinler ise yeşil dinlenme alanları ile koşu ve yürüyüş yolları gibi geniş bir yelpazedeki sosyal donatı alanlarında keyifli ve verimli bir şekilde zaman geçiriyor.

Donatıları ile misafirlerine spor yapma, eğlence, verimli ve keyifli vakit geçirme imkânı sunan millet bahçesi, bayramda da gününü eğlenceli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne akın eden vatandaşlar, tesisler karşısındaki beğenilerini dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.