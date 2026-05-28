Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Zorlu eserlerden oluşan zengin bir seçkiyi, olağanüstü teknik hâkimiyeti ve ustalığıyla icra ederek Balıkesirlilere unutulmaz bir akşam yaşatan Gülsin Onay, eşsiz performansının sonunda seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'i, kültür ve sanatla anılan bir kent haline getirmek ve sanatla iç içe nesiller yetiştirmek amacıyla çalışmalarına yön veren Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Türk sanatçıları, Balıkesirlilerle buluşturuyor. İlk resitalini 6 yaşında gerçekleştiren, 16 yaşında Paris Konservatuvarı'ndan üstün başarı göstergesi 'Premier Prix du Piano' derecesiyle mezun olan ve ünü Venezuela'dan Japonya'ya kadar 80 ülkeye uzanan devlet sanatçısı unvanına sahip dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ni hıncahınç dolduran dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

EŞSİZ PERFORMANSI DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Bach, Mozart, Beethoven ve Ahmet Adnan Saygun'un eserlerinden oluşan zengin bir seçkiyi, olağanüstü teknik hâkimiyeti ve ustalığıyla icra eden Gülsin Onay ayrıca Türk halk müziğinin karakteristik yapısını ulusal ve çağdaş bir dille ölümsüzleştiren 10 eserden oluşan Aksak Tartılar Üzerine etütlerinden 4 ve 7 numaraları eserleri de tuşesinin gücü ve derin bir entelektüel kavrayışla yorumlayarak dinleyicilere büyüleyici bir müzik ziyafeti sundu. Chopin'in piyano repertuvarının en anıtsal ve teknik açıdan en zorlu eserlerinden biri olan 3. Sonatı ile resitalin kapanışını gerçekleştiren Gülsin Onay'ın eşsiz performansı seyirci tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.