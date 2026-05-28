Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilkbahar ve yaz döneminde halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde haşereyle mücadele çalışmalarını 17 ilçede kesintisiz sürdürüyor.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, haşerelerin çoğalma alanları ve riskli bölgeler düzenli olarak kontrol altına alınıyor. Ekipler; sivrisinek, karasinek, yakarca ve kenelerin insan sağlığını tehdit etmeyecek seviyede tutulması amacıyla bilimsel yöntemler doğrultusunda mücadele yürütüyor.

Çalışmalarla birlikte sıtma, tifo, kolera, dizanteri, sarıhumma ve şark çıbanı gibi haşere kaynaklı hastalıkların oluşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Özellikle yağışların artmasıyla birlikte oluşan su birikintileri, rögarlar, fosseptikler, dere yatakları ve atık su alanları düzenli olarak ilaçlanıyor.

17 ilçede çalışma yürütülüyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçede planlı bir çalışma programı yürütüyor. Çalışmalar kapsamında 285 personel, 80 araç ve 351 cihaz sahada aktif görev yapıyor.

İlaçlama faaliyetleri, haşerelerin üreme ve aktif olma saatleri dikkate alınarak günün farklı zaman dilimlerinde gerçekleştiriliyor. Sabah saat 06.00 ile 12.00 arasında larva mücadelesi yapılırken, akşam 16.00'dan gece 24.00'e kadar sivrisinek ve karasinek ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.

Ekipler, özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan parklar, bahçeler, sulama kanalları, çöp konteynerleri, mazgallar, rögarlar ve su birikintilerinin bulunduğu alanlarda periyodik uygulamalar gerçekleştiriyor. Kırsal mahallelerde ise ahır, gübrelik ve hayvancılık alanlarında ilaçlama çalışmaları devam ediyor.