ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin turizm vizyonunun önemli basamaklarından biri olan ve kentin dijital hafızasını oluşturacak 'Visit Eskişehir' turizm portalı ziyarete açıldı. Başkan Ünlüce'nin '2026 Eskişehir Yılı' vizyonu doğrultusunda her ayın 26'sında kente yeni bir yatırım, açılış veya temel atma töreni kazandırma sözünün son adımı olan dijital portal, 26 Mayıs'ta vatandaşların kullanımına sunulmuş oldu.

KENTİN DİJİTAL REHBERİ OLACAK

Portalın teknik içeriği ve kent turizmine katkısı hakkında konuşan Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Sercan Kara, platformun kapsamlı bir rehber niteliği taşıdığını vurguladı. Kara, 'Eskişehir'in doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve yaşayan kent kimliğini daha görünür kılmak amacıyla hazırladığımız portalımız, hem şehir dışından gelen misafirlerimiz hem de hemşehrilerimiz için yol gösterici olacak. Portalda 9 ana başlık ve 14 alt başlık altında toplam 222 destinasyon, 265 içerik ve şehri farklı temalarla deneyimlemek isteyenler için 21 özel rota yer alıyor.' diye konuştu.

'SÖZÜMÜZÜ TUTMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Portalın açılışını müjdeleyen Başkan Ayşe Ünlüce ise seçim vaatlerinin arkasında durduklarını belirterek, 'Siz değerli hemşehrilerimize seçim döneminde verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız Eskişehirimizi yalnızca gezilecek yerleriyle değil hikâyesiyle, belleğiyle, kültürüyle ve kendini özgü yaşamıyla tanıtmak. Güzel şehrimizi ziyaret etmek isteyen herkesi, yola çıkmadan önce Visit Eskişehir portalımızı keşfetmeye davet ediyorum. Artık Eskişehir'i en güzel gezmenin yolu Visit Eskişehir'den geçiyor.' dedi.